Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo de infidelidades

Jensen Huang deja la dirección de Nvidia por escándalos de infidelidad y sospechas de espionaje. La acción cae un 13% y Colette Kress toma el mando interino.

La junta directiva de Nvidia anunció el 12 de noviembre la renuncia inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración. Este cambio radical en la cúpula corporativa ocurre 33 años después de que Huang cofundara la empresa. La decisión sigue a una semana marcada por revelaciones de múltiples relaciones extramatrimoniales. Estas incluyen un romance con una empresaria en Singapur vinculada a la inteligencia china. The New York Times y Reuters confirmaron posteriormente otras dos relaciones con ejecutivas de Nvidia. Colette Kress asumirá como CEO interina y mantendrá la dirección financiera hasta la llegada de un sucesor permanente.

Detalles del cambio de liderazgo

Harvey Jones, exejecutivo de Synopsys, asume como el primer presidente de la junta en la historia de la compañía. Esta estructura separa claramente la presidencia operativa de la gestión corporativa diaria. Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, lidera la transición. Su nombramiento busca estabilizar la administración ante la incertidumbre del mercado. La salida de Huang cierra una era donde su figura era sinónimo de la marca Nvidia.

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Impacto en el mercado de inteligencia artificial

Nvidia controla aproximadamente el 80% del mercado global de chips para inteligencia artificial. Bajo el liderazgo de Huang, la empresa alcanzó un valor de bolsa de más de US$5 billones en octubre de 2025. Su influencia es crítica para el sector tecnológico y las ganancias del mercado bursátil. Las inversiones de Nvidia incluyen participaciones en Intel, SpaceX y Core Weave. Además, mantiene compromisos de hasta US$10.000 millones con Anthropic. Un acuerdo preliminar con OpenAI alcanza los US$100.000 millones. Yahoo Finance suma unos US$530.000 millones en garantías relacionadas.

Reacción de los accionistas y caídas bursátiles

El escándalo tuvo un impacto inmediato en las finanzas de Wall Street. El 9 de noviembre, la acción cayó más de 5% tras la confesión inicial. El martes registró otra pérdida del 6%. El 12 de noviembre, las acciones desplomaron un 13% al inicio de la jornada. Hacia las 2:00 p.m., el ajuste se estabilizó en un 5%, cotizando a US$164,10. El valor de mercado bajó a cerca de US$3,75 billones. Esto sitúa a Nvidia en el tercer puesto, detrás de Apple y Microsoft. La caída inicial borró aproximadamente US$440.000 millones en valor.

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El origen del escándalo y las investigaciones

El punto de quiebre involucra a Alice Huang, reportada como Huang Le. Es una ciudadana china y ejecutiva de Megaspeed International. Funcionarios de EE. UU. la señalan como espía de la inteligencia china. Las autoridades comenzaron a vigilarla a finales de 2024. Funcionarios concluyeron que compartía información con el gobierno chino. Trabajaba en la construcción de centros de datos en Asia para Nvidia. Un documento de inteligencia sugiere que el Ministerio de Seguridad del Estado chino la reclutó.

El objetivo estratégico detrás de la vigilancia

Las autoridades sospechan que el objetivo era obtener información sobre el negocio de chips de Nvidia. También se investigaba si buscaba influir en las ventas a China. Funcionarios de Singapur y Taiwán creen que fue reclutada tras su cercanía con Huang. La identidad de la tercera empleada mencionada por Reuters no fue divulgada. Huang reconoció la infidelidad a su esposa en un correo del 8 de noviembre. Aseguró que sus acciones lastimaron a su familia. Ahora, Nvidia enfrenta una nueva etapa bajo la dirección interina de Colette Kress.