Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia y Colette Kress asume como interina

La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia provocó una caída del 12% en las acciones de la compañía en Wall Street este jueves.

Jensen Huang renunció este jueves 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, la compañía que cofundó en 1993 y que convirtió en uno de los principales protagonistas del negocio mundial de inteligencia artificial (IA). La salida ocurre después de más de tres décadas al frente de la empresa y marca un cambio de liderazgo en un momento decisivo para la industria tecnológica.

La decisión se produjo tras varios días de presión sobre Huang, de 63 años, por una serie de informaciones relacionadas con su vida personal. Esas revelaciones desencadenaron una crisis corporativa que obligó a la junta directiva a actuar con rapidez.

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Colette Kress asumirá como CEO interina

Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asumirá como CEO interina mientras la compañía avanza en la búsqueda de un sucesor permanente. Así lo informó la propia empresa tras conocerse la renuncia.

Huang tampoco continuará en la junta directiva de Nvidia. Sin embargo, conservará su participación accionaria, equivalente aproximadamente al 3,61% de la empresa, lo que lo convierte en su cuarto mayor inversionista, según Reuters.

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La compañía está valorada en cerca de US$4 billones y ocupa una posición central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sus procesadores son componentes fundamentales para la infraestructura que empresas y laboratorios tecnológicos utilizan para desarrollar esta industria.

Acusaciones personales que precipitaron la salida

La crisis se originó en señalamientos sobre una presunta relación extramatrimonial de Huang con una supuesta espía china. Según funcionarios estadounidenses, esta persona sería sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia de Pekín.

Ante esas informaciones, la junta directiva de Nvidia había anunciado que investigaría si Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La controversia creció después de que The New York Times publicara que el ejecutivo también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, alta directiva de Nvidia de 48 años que trabaja directamente bajo sus órdenes.

El diario estadounidense atribuyó esta información a cinco personas que habían trabajado en la compañía y que hablaron bajo condición de anonimato. Según el reporte, ambos estarían casados con otras personas. Estas acusaciones no han sido confirmadas por Nvidia en los detalles publicados.

Uno de los episodios mencionados ocurrió en marzo, durante una conferencia de Nvidia en San José, California. De acuerdo con los testimonios recogidos por el diario, Huang y Powell fueron vistos en actitud cariñosa en un hotel cercano al evento.

Una persona habría grabado el encuentro con su teléfono móvil. Al percatarse de la situación, los guardaespaldas del empresario presuntamente retuvieron al testigo y le ofrecieron firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar que difundiera las imágenes. The New York Times aclaró que no pudo ver el video.

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La junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles 11 de noviembre para considerar la destitución de Huang, según una persona familiarizada con el asunto. El encuentro ocurrió después de que se conocieran las informaciones sobre su presunta relación con la ejecutiva.

Impacto en el ecosistema de inteligencia artificial

La salida de Huang genera incertidumbre sobre el futuro del ecosistema de inteligencia artificial que Nvidia ayudó a expandir. Además de fabricar los procesadores que impulsan esta tecnología, la compañía ha destinado cantidades crecientes de dinero a financiar proveedores de servicios en la nube, empresas proveedoras y algunos de los principales laboratorios de IA.

Huang había defendido la importancia de preservar el acceso de Nvidia al mercado chino, un asunto estratégico para el fabricante de semiconductores. Sus estrechos vínculos con el presidente Donald Trump también lo habían situado cerca de las discusiones sobre las relaciones comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín.

Su salida deja abierta la pregunta sobre si Nvidia mantendrá la misma posición frente a las restricciones estadounidenses a la exportación de chips y frente al acceso al mercado chino. Esa incertidumbre también alcanza a las relaciones comerciales que la compañía sostiene con sus socios.

En los mercados, las acciones de Nvidia se desplomaron 12% en Wall Street este jueves, después de conocerse la renuncia de Jensen Huang. Los inversionistas reaccionaron ante la incertidumbre sobre el futuro de una empresa que ocupa una posición central en el negocio de la inteligencia artificial.