Jensen Huang deja la presidencia de Nvidia por controversia con China pero regresa el 23 de noviembre tras aval de Trump, marcando el fin de su poder total en la IA.

Jensen Huang, fundador y líder histórico de Nvidia, presentó su renuncia a la presidencia de la compañía el 11 de noviembre tras admitir un caso de infidelidad vinculada a la exdirectiva de Megaspeed, Alice Huang. Sin embargo, esta decisión no fue definitiva, ya que Huang regresó a su cargo el lunes 23 de noviembre tras recibir un aval directo del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, quien actuó por encargo del presidente Donald Trump.

El contexto financiero y la caída bursátil

La revelación pública de la relación entre Huang y Alice Huang, ocurrida el 7 de noviembre, provocó una reacción inmediata y severa en los mercados financieros globales. Entre esa fecha y el cierre del viernes 20 de noviembre, Nvidia perdió aproximadamente 1,5 billones de dólares en valor de mercado, una cifra que supera tres veces el Producto Interior Bruto de Colombia durante el año 2025.

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Esta volatilidad extrema refleja la importancia estratégica de la empresa en la economía mundial, pero también expone la fragilidad de la reputación corporativa cuando se cruzan intereses personales con la seguridad nacional. La junta directiva de Nvidia, que aceptó la renuncia inicial, anunció oficialmente el cambio el 12 de noviembre, cerrando un ciclo de especulación sobre la continuidad del líder taiwanés-estadounidense.

El papel de Washington y las sospechas de espionaje

La controversia no se limita a lo personal, sino que toca fibras sensibles de la geopolítica internacional y el control tecnológico. Alice Huang, figura clave en Megaspeed, una empresa de Singapur que compraba chips a Nvidia, se encuentra bajo investigación por el presunto desvío de esta tecnología avanzada hacia China. Las autoridades estadounidenses sospechan que esta transacción podría estar vinculada al espionaje chino, acusaciones que Pekín ha rechazado categoricamente.

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Desde 2022, bajo la administración de Biden, Estados Unidos ha restringido la venta de los chips más potentes de Nvidia a China para prevenir que esta ventaja tecnológica se traduzca en superioridad militar. Huang había argumentado anteriormente que mantener a China dependiente de la tecnología estadounidense afianzaba el liderazgo de Washington, pero una facción en la capital estadounidense consideraba que estas ventas fortalecían a un rival estratégico.

La intervención de Trump y el nuevo equilibrio de poder

Existe la sospecha de que altos funcionarios del gobierno Trump conocían la relación entre Jensen Huang y Alice Huang desde 2025, y que las dudas sobre la directiva ya habían filtrado a la prensa a finales de octubre. El momento de la revelación pública ha generado debates internos sobre quién decidió que la historia saliera a la luz en ese instante específico, aprovechando el contexto de restricciones comerciales.

El regreso de Huang no significa el retorno de su anterior nivel de autonomía. Donald Trump y su equipo consideran que la permanencia de Huang al frente de Nvidia ofrece al gobierno estadounidense una mayor palanca de control sobre qué chips se desarrollan y a quién se les permite vender. Esta intervención marca un escalamiento en el rol del gobierno en el sector de la inteligencia artificial.

El futuro de Nvidia bajo estricta supervisión gubernamental

Jensen Huang regresa a la cabeza de la compañía con un margen de maniobra considerablemente reducido, especialmente en lo que respecta a las ventas hacia mercados sensibles. El gobierno ha endurecido los controles y ya restringe el acceso de empresas chinas a grandes volúmenes de capacidad de cómputo en centros de datos internacionales, limitando la estrategia comercial que Huang había impulsado.

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Este caso establece un precedente para toda la industria de la inteligencia artificial, incluyendo fabricantes de semiconductores y laboratorios de modelos como Anthropic, que ya ha experimentado choques con Washington. La relación entre Nvidia y el gobierno estadounidense se volverá intrínsecamente más estrecha, integrando las operaciones corporativas con los objetivos de seguridad nacional de manera nunca antes vista.