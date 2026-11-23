Nvidia reincorpora a Jensen Huang como CEO tras investigar vínculos de su pareja con inteligencia china. Trump celebra la vuelta del directivo y asegura que beneficia a EE.UU.

Jensen Huang, fundador y antiguo director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, ha sido reincorporado oficialmente a su puesto de liderazgo tras un breve periodo de interrupción provocado por un escándalo que involucra presuntas actividades de espionaje y tráfico de semiconductores. Esta decisión final, anunciada el lunes 23 de noviembre, llega después de que el gobierno de Estados Unidos y el consejo de administración de la empresa evaluaran los riesgos de seguridad nacional y la necesidad estratégica de mantener a Huang en la dirección.

Investigación sobre vínculos con inteligencia china

El New York Times reveló el lunes 23 de noviembre que Alice Huang, pareja sentimental de Jensen Huang, mantuvo un contacto activo durante más de un año con el principal servicio de inteligencia de Pekín. Según el periódico, Alice Huang colaboró con el Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de este año. Los informes de inteligencia estadounidenses citados en la nota periodística indican que estos contactos ocurrieron simultáneamente con su relación con el CEO de Nvidia.

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Además, las fuentes cercanas al caso confirmaron que Kang Wei, colaborador de Alice Huang y presentado frecuentemente como su esposo, trabajaba para la inteligencia china. Estas revelaciones, publicadas inicialmente a finales de octubre, fueron el detonante inmediato que provocó la dimisión obligatoria de Jensen Huang el jueves 12 de noviembre. El escándalo combinaba acusaciones de adulterio, presunto espionaje y la supuesta desviación de chips avanzados de inteligencia artificial hacia territorio chino.

El papel crucial de Donald Trump en la reincorporación

La vuelta de Jensen Huang a Nvidia fue acelerada significativamente por la intervención pública del presidente estadounidense Donald Trump. El lunes 22 de noviembre por la noche, Trump utilizó su plataforma Truth Social para reiterar su solicitud dirigida a Nvidia, instando a la empresa a reincorporar a Huang bajo la premisa de que esta medida era la mejor opción tanto para la compañía como para los intereses de Estados Unidos.

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Trump había iniciado esta presión pública anteriormente, el viernes 20 de noviembre, pidiendo una segunda oportunidad para el directivo. Huang es considerado un asesor informal del presidente en materia de inteligencia artificial y defiende un enfoque desregulado en el sector. Durante una comparecencia en la cadena CNBC, Trump declaró haber hablado directa e indirectamente con los miembros del consejo de administración de Nvidia, expresando una opinión firme a favor de la decisión.

Aunque el presidente calificó la actuación del consejo como responsable ante la difícil situación, su influencia fue determinante. Donald Trump celebró públicamente la decisión final, etiquetándola como correcta y apropiada, tras confirmar que su comunicación con la junta directiva había sido clara en cuanto a la necesidad estratégica de mantener a Huang en el cargo.

Megaspeed y las sospechas de evasión de sanciones

Un elemento central de la controversia es Megaspeed, una empresa fundada por Alice Huang en Singapur. El gobierno estadounidense confirmó la semana pasada que está investigando a esta firma por la sospecha de haber facilitado a empresas chinas eludir las restricciones impuestas por Washington a los componentes de inteligencia artificial. Se estima que Megaspeed importó grandes cantidades de chips de Nvidia, algunos de los cuales fueron transferidos posteriormente a China.

Las acciones de Nvidia reaccionaron con fuerza positiva a las noticias de la reincorporación, disparándose hasta un 32% en los mercados posteriores al anuncio. Este repaso bursátil refleja la confianza de los inversores en la continuidad del liderazgo de Huang y en la estabilidad operativa de la compañía, a pesar de las graves acusaciones de contrabando y espionaje que planeaban sobre su gestión.

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Decisión unánime del consejo y justificación oficial

El consejo de administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Jensen Huang sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato. La compañía informó que estas reuniones internas permitieron a los consejeros sentirse satisfechos con la franqueza y la capacidad de liderazgo demostradas por Huang. Además, la información recibida de altos funcionarios del gobierno fue clave para confiar en que su retorno no suponía un riesgo actual para la seguridad nacional.

Harvey Jones, presidente del consejo de administración, concluyó que Huang es la persona correcta para dirigir Nvidia. Argumentó que su retorno responde a los intereses legítimos de los accionistas, empleados, socios y clientes. La empresa líder en semiconductores para inteligencia artificial busca así normalizar sus operaciones y centrarse en su posición dominante en el mercado global a pesar de la tormenta política y legal suscitada.