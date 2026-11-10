Jensen Huang: un eventual divorcio podría ser el más costoso de la historia

Un posible divorcio de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, alcanzaría los US$77.700 millones en 2026, según estimaciones basadas en la fortuna que le atribuye Forbes.

Un rumor de divorcio alrededor de Jensen Huang, director ejecutivo y fundador de Nvidia, podría dar lugar a la separación matrimonial más costosa de la historia. La cifra estimada alcanzaría los US$77.700 millones en 2026, cerca de la mitad de la fortuna que el empresario ha acumulado con el crecimiento de la compañía en el mercado de inteligencia artificial.

Hasta ahora no se ha confirmado que Jensen Huang y su esposa, Lori Huang, vayan a divorciarse. La posibilidad surge en medio de la controversia por la confesión de infidelidad del empresario y de la investigación que adelanta el consejo de administración de Nvidia.

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Cómo se calcula la cifra del posible divorcio

La estimación de US$77.700 millones toma como referencia la riqueza valorada por Forbes para Jensen Huang al 10 de noviembre de 2026, a las 7:20 a. m. Con ese dato, la revista financiera calculó el patrimonio sobre el cual se construye el posible reparto de bienes.

La fortuna de Jensen Huang fue valorada por Forbes en aproximadamente US$155.200 millones a las 4:00 p. m. del lunes. Aunque el empresario figura entre las diez personas más ricas del mundo, llegó a salir temporalmente de ese grupo después de la caída de las acciones de Nvidia.

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Con ese patrimonio como referencia, una eventual división por mitades representaría alrededor de US$77.600 millones para cada cónyuge. Otra estimación sitúa el posible acuerdo en US$77.700 millones para 2026, una cifra que dependería del comportamiento de las acciones de la compañía y de las condiciones legales del reparto.

No obstante, Lori Huang no tiene garantizado recibir automáticamente la mitad de toda la fortuna de su esposo. El resultado dependería de los acuerdos patrimoniales que hayan firmado y de si parte de los activos puede considerarse propiedad exclusiva de Jensen Huang.

Régimen de bienes y acuerdos patrimoniales de los Huang

El principal punto de disputa legal sería el régimen de bienes de California, estado donde reside la pareja. Allí rige un sistema de bienes gananciales, según el cual los activos adquiridos durante el matrimonio deben dividirse en partes iguales en caso de divorcio.

Bajo esa norma, la participación empresarial y los ingresos generados por Nvidia entrarían en el reparto, salvo que se demuestre que corresponden a propiedad separada de uno de los cónyuges. No está claro si Jensen Huang y Lori Huang firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse o uno posterior que definiera qué bienes serían individuales y cuáles compartidos.

La documentación de Nvidia correspondiente a 2026 también señala que la mayoría de las acciones atribuidas a Jensen Huang están en fideicomisos en los que ambos cónyuges figuran como cotitulares. Por esa razón, ambos pueden considerarse titulares de un interés beneficiario compartido sobre esos activos.

Los divorcios más costosos de la historia

Si la separación de los Huang se concreta bajo las estimaciones actuales, desplazaría al segundo lugar el divorcio de Bill Gates y Melinda Gates, cuyo acuerdo alcanzó los US$76.800 millones en 2021. También duplicaría ampliamente el monto de la separación entre Jeff Bezos y MacKenzie Scott, que ocupó el tercer puesto con US$38.000 millones en 2019.

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De acuerdo con un sondeo de La República (LR), el cuarto lugar corresponde a Alec Wildenstein y Jocelyn Wildenstein, cuyo divorcio se registró en 1999 y alcanzó los US$3.800 millones. La quinta posición la ocupan Rupert Murdoch y Anna Maria Torv, quienes también se separaron en 1999, con un acuerdo valorado en US$1.700 millones.

La diferencia entre los primeros lugares y los demás casos muestra la dimensión que podría alcanzar un eventual reparto de la fortuna del fundador de Nvidia. Los US$77.700 millones estimados para los Huang superarían incluso el valor conjunto de varios de los acuerdos históricos mencionados.

La infidelidad, la investigación y el futuro de Nvidia

La controversia comenzó después de que Jensen Huang reconociera ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa. La confesión se produjo en un memorando interno divulgado el domingo, luego de varios informes que señalaron una relación sentimental con Alice Huang, ciudadana china a quien el Gobierno considera que podría ser espía para el Gobierno chino.

En el memorando, el empresario reconoció la infidelidad con la frase 'le fui infiel a mi esposa'. La situación llevó al consejo de administración de Nvidia a examinar el caso, y la compañía está creando un comité integrado por consejeros independientes que trabajará con asesores externos.

El proceso plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias para Jensen Huang, para Nvidia y para el sector de inteligencia artificial. Jensen Huang y Lori Huang están casados desde mediados de la década de 1980, una relación que ahora se evalúa en medio de la investigación interna de la compañía.