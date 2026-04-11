JEP abre incidente contra Juan Téllez Álvarez por posible incumplimiento del régimen de condicionalidad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga a Juan Téllez Álvarez para verificar si cumple con las condiciones para permanecer en el sistema, tras conocerse información sobre una posible orden de captura y variaciones en la información disponible. El incidente busca confirmar el cumplimiento del régimen de condicionalidad y determinar posibles consecuencias como la expulsión de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) ha abierto un incidente de incumplimiento contra Juan Téllez Álvarez , con el objetivo de determinar si mantiene las condiciones que le permiten permanecer en este sistema de justicia transicional . La decisión fue tomada por la Sala de Amnistía o Indulto tras conocer información pública, el 21 de marzo de 2026, que indicaba que la Fiscalía General de la Nación había emitido una orden de captura en su contra.

A raíz de esta información, la JEP inició consultas en bases de datos oficiales. Con corte al 24 de marzo de 2026, no se registraban órdenes de captura vigentes ni privación de la libertad en los sistemas de la Policía Nacional. Sin embargo, verificaciones posteriores revelaron variaciones en la información disponible, lo que motivó nuevas actuaciones por parte de la Jurisdicción. Se estableció que las sanciones e inhabilidades que tenía en su contra se encontraban suspendidas tras su sometimiento a la JEP. Este incidente marca el inicio de un proceso formal para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de Téllez Álvarez.\Como parte de este procedimiento, la JEP solicitará información a diversas entidades del Estado, entre ellas la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. El objetivo es esclarecer la situación actual del compareciente y determinar si continúa cumpliendo con los compromisos adquiridos. La Jurisdicción enfatizó que el régimen de condicionalidad es un pilar esencial de su funcionamiento, ya que los beneficios jurídicos dependen del cumplimiento de compromisos clave, como el aporte a la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos del conflicto. En caso de comprobarse un incumplimiento grave, como la vinculación a estructuras armadas ilegales o la participación en nuevos delitos, Téllez Álvarez podría ser expulsado de la JEP, perder los beneficios otorgados y enfrentar sus procesos ante la justicia ordinaria.\Es importante destacar que la apertura de este incidente no constituye una decisión definitiva sobre el caso, sino únicamente el inicio de un proceso exhaustivo de verificación. La JEP busca asegurar que los comparecientes mantengan una conducta acorde a los principios de la justicia transicional y cumplan con los requisitos establecidos para acceder a los beneficios del sistema. Además de la investigación sobre Téllez Álvarez, otros temas de actualidad en Colombia incluyen el reconocimiento por exmiembros del último Secretariado de las FARC del reclutamiento de menores, la condena a 21 años de cárcel a Carlos Mora por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y la condena a alias 'Gabriela' por su participación en el mismo asesinato. Otros asuntos que preocupan son la situación de un menor con una enfermedad huérfana que lleva meses sin recibir medicamentos, declaraciones de Paula Bolívar sobre la gestión gubernamental y el escándalo generado por una fiesta con vallenato en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en Antioquia





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