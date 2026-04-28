JEP Amplía Investigación a 1990-2016 e Incrementa el Número de Víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ampliado su rango temporal de investigación al periodo 1990-2016, lo que ha resultado en un aumento significativo en el número de víctimas registradas. La JEP también ha citado a comandantes del Ejército y está analizando solicitudes para vincular a nuevos responsables.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) ha anunciado un significativo incremento en el número de víctimas registradas en el contexto del conflicto armado colombiano.

Este aumento, según explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, es consecuencia directa de la ampliación del rango temporal de investigación que ahora abarca desde 1990 hasta 2016, superando el periodo inicial de 2002-2008. La decisión de extender el periodo de investigación se tomó tras un exhaustivo cruce de nuevas bases de datos estatales e informes proporcionados por las propias víctimas, permitiendo una visión más completa y precisa de la magnitud del daño causado durante décadas de conflicto.

Este proceso de ampliación no solo implica un mayor número de víctimas identificadas, sino también una profundización en el análisis de las responsabilidades individuales y colectivas de los actores involucrados en el conflicto, incluyendo a miembros de la fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas. La JEP ha iniciado la citación a comandantes del Ejército de la época, convocando a siete comandantes de división para que rindan cuentas sobre su papel en los hechos ocurridos durante el periodo ampliado.

La jurisdicción se encuentra en una fase crucial de documentación de la responsabilidad a nivel nacional entre 2005 y 2008, enfocándose en los mandos superiores que dirigían unidades de entre 15.000 y 20.000 efectivos. Se han convocado también a diversas instancias, dependencias y funcionarios del alto mando militar con responsabilidades en áreas operativas, de inteligencia y en el manejo de las denuncias registradas durante el periodo investigado.

La JEP está analizando solicitudes de las organizaciones de víctimas para vincular a nuevos posibles responsables antes del cierre de los macrocasos, previsto entre este año y el próximo. Se contempla la posibilidad de que figuras relevantes comparezcan voluntariamente, siguiendo el modelo de otras instancias de justicia transicional.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema a través de la red social X, responsabilizando la política de seguridad implementada durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los hechos ocurridos. Petro calificó la situación como un “fusilamiento sistemático por parte del Estado” bajo la política de seguridad democrática, denunciando que miembros de la fuerza pública, bajo el mando del expresidente Uribe, presentaban a personas asesinadas como guerrilleros dados de baja.

Esta declaración ha generado un intenso debate político y social en el país, reavivando las tensiones en torno a la implementación del Acuerdo de Paz y la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La ampliación del rango temporal de la JEP y la investigación de responsabilidades a nivel nacional son pasos fundamentales para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

El proceso de justicia transicional en Colombia es complejo y desafiante, pero es esencial para construir un futuro de paz y reconciliación. La JEP se enfrenta a la tarea de investigar miles de casos, identificar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El apoyo de la comunidad internacional y la colaboración de todos los actores involucrados son cruciales para el éxito de este proceso.

La búsqueda de la verdad y la justicia es un camino largo y difícil, pero es un camino que Colombia debe recorrer para superar el legado del conflicto armado y construir un futuro más justo y equitativo. Paralelamente a los avances en la JEP, se reportan otros incidentes de seguridad en diferentes regiones del país.

En Jamundí, Valle del Cauca, la gobernadora ha informado sobre el registro de 31 ataques con drones contra la fuerza pública en lo que va del año. En Bogotá, se anuncia el cierre total de la vía Bogotá–La Mesa, con la implementación de vías alternas y la identificación de puntos críticos.

El alcalde de Cali ha respondido al presidente Petro sobre la situación de seguridad en la ciudad, afirmando que Cali no ha vivido una oleada terrorista de este tamaño en los últimos 20 años. La Superintendente Daniel Quintero ha declarado que no defiende a nadie, ni siquiera a funcionarios del mismo gobierno, en relación con las investigaciones en curso.

Estos eventos, junto con las críticas al proceso de paz total y la revelación de casos de cáncer de piel como el de Andrea Guerrero, configuran un panorama complejo y desafiante para Colombia. La seguridad ciudadana, la implementación del Acuerdo de Paz y la lucha contra el terrorismo son prioridades urgentes para el gobierno colombiano.

La JEP, con su ampliación del rango temporal de investigación, juega un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia, contribuyendo a la construcción de un futuro de paz y reconciliación para Colombia





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