JEP atribuye atentado a Uribe en 2002 a comandantes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz imputa a excomandantes de las Farc, incluido Timochenko, por el intento de magnicidio contra Álvaro Uribe y otros crímenes graves.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha formalizado una decisión judicial que vincula directamente a antiguos altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc) con el intento de asesinato contra Álvaro Uribe Vélez ocurrido el 14 de abril de 2002. Este episodio violento, que tuvo lugar en Barranquilla durante la campaña presidencial, resultó en la muerte de cinco civiles y dejó a once personas heridas, incluyendo a un menor de tres años que sufrió amputaciones.

Detalles del atentado contra la caravana

El ataque se ejecutó mediante una carga explosiva instalada estratégicamente en el Puente del Pescado, ubicado en la intersección de la carrera 46 con la calle 30. La detonación ocurrió precisamente cuando la comitiva oficial transitaba por ese sector urbano, buscando atentar contra la vida del político que posteriormente asumiría la presidencia de la nación. A pesar de los graves daños colaterales, Uribe salió ileso del incidente inicial.

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La fuerza de la onda expansiva fue tan considerable que desplazó un bus de servicio público aproximadamente 200 metros, generando caos entre vendedores ambulantes y transeúntes presentes en la zona. Cinco policías encargados de la seguridad del candidato también resultaron lesionados en el hecho, lo que obligó a evacuar a Uribe en helicóptero hacia la base militar de Malambo para garantizar su integridad física inmediata.

Imputación a líderes históricos de la guerrilla

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP atribuyó la ejecución material del ataque a integrantes del Frente 19 de las extintas Farc, unidad perteneciente al Bloque Caribe bajo el mando de Abelardo Caicedo Colorado, conocido como Solís Almeida. En declaraciones entregadas a la jurisdicción, este antiguo comandante reveló que la orden directa para realizar la operación había sido emitida por el Secretariado nacional de la organización insurgente.

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Esta resolución no se limita únicamente al caso Uribe, sino que forma parte de una imputación más amplia dirigida a 11 antiguos comandantes de los bloques Caribe y Magdalena Medio. Entre los acusados figuran Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, quienes integraron el último Secretariado de las Farc, además de nueve operadores regionales señalados como responsables máximos de crímenes en diez departamentos del norte y nororiente del país.

Cronología de crímenes documentados por la JEP

El expediente judicial recopila múltiples episodios de violencia extrema perpetrados por la estructura guerrillera. Uno de los casos más notorios es la toma de Chalán, Sucre, el 12 de marzo de 1996, donde frentes 35 y 37 utilizaron un burro bomba con 50 kilos de explosivos contra la Policía, matando a 11 uniformados y ejecutando a cuatro prisioneros tras su rendición.

Otro evento documentado es la masacre de la finca La Duquesa en Tibú, Catatumbo, ocurrida en 2004. Integrantes de las Farc secuestraron y asesinaron a 34 recolectores de coca, incluyendo dos menores de 15 y 17 años, en un intento por recuperar territorio perdido ante la presión paramilitar. También se incluye el carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá el 12 de agosto de 2010, motivado según testimonios por supuestas campañas de desprestigio mediático.

Responsabilidad por reclutamiento y castigos a menores

Además de los ataques armados, la JEP investiga severamente el reclutamiento forzoso de niños y niñas por parte de las Farc. La Sala de Reconocimiento llamó a nueve antiguos mandos regionales a reconocer su responsabilidad por torturas, malos tratos y ejecuciones sin garantías judiciales contra menores. Se documentó que al menos 62 menores fueron ejecutados por faltas cotidianas como dormir en guardia o intentar contactar a sus familias.