JEP audita protección a excombatientes: 521 asesinatos y críticas al gobierno

La Defensoría del Pueblo alerta sobre 521 muertes de excombatientes en la JEP. El ministro Ordóñez cuestiona la legitimidad de la justicia transicional durante la audiencia.

La seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 enfrenta una crisis humanitaria grave conforme avanza la década desde el cese del conflicto. Durante una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) examinó la grave vulnerabilidad que viven los excombatientes desmovilizados en Colombia. El balance revelado por las entidades de derechos humanos es contundente: 521 reincorporados han sido asesinados en los últimos diez años.

Balanza mortal y alertas ignoradas

La Defensoría del Pueblo expuso este 12 de noviembre, durante el seguimiento a las medidas cautelares de la JEP, que la falta de garantías efectivas ha puesto a miles de exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc al borde de la muerte o del retorno a las armas. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, realizó una radiografía detallada de la violencia, señalando que de los 521 crímenes cometidos contra firmantes de paz, 353 ocurrieron en municipios sobre los cuales la entidad ya había emitido alertas tempranas por violencia inminente.

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A pesar de las advertencias previas, las alertas no fueron atendidas oportunamente por las autoridades competentes. La funcionaria detalló que los excombatientes han enfrentado un espectro amplio de amenazas que incluyen homicidios selectivos, estigmatización social, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones, reclutamiento forzado, restricciones severas a la movilidad y extorsiones sistemáticas. Además, se reportan presiones constantes sobre los proyectos productivos que los excombatientes intentan desarrollar para reintegrarse a la vida civil.

La Defensoría del Pueblo identificó departamentos de especial preocupación donde la violencia contra este sector es más agresiva. Entre estos territorios se encuentran Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño. Estos nombres geográficos específicos ilustran la dispersión territorial del problema, afectando desde el norte del país hasta la región suroriental.

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Choque político sobre legitimidad y protección

El encuentro judicial también marcó un punto de tensión política entre el poder judicial transicional y el ejecutivo. El recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, intervino para asegurar que el Gobierno revisará con mayor detalle a quiénes se les ofrece protección basada en su situación de seguridad. Sin embargo, su intervención derivó en un duro choque verbal cuando cuestionó la legitimidad de la JEP ante los magistrados.

Ordóñez declaró explícitamente que el gran desafío de la jurisdicción tiene que ver con su legitimidad, afirmación que respalda en la necesidad de resultados tangibles y transparencia para la ciudadanía. El magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez detuvo de inmediato la intervención del ministro, recordándole que el propósito de la diligencia era exclusivamente discutir el tema de protección y no debatir la existencia o validez de la instancia de justicia transicional.

La audiencia fue presidida por la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, quien lideró la sesión junto a otros magistrados clave para la interpretación del derecho transicional en Colombia. A su lado se encontraban María del Pilar Valencia García, Alejandro Ramelli Arteaga y Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. La presencia de estos cinco magistrados subraya la gravedad institucional del caso y la necesidad de una decisión colegiada ante la crisis de seguridad.

Recomendaciones y perspectivas para el cumplimiento

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo formuló siete recomendaciones concretas para fortalecer el sistema de protección. Estas medidas incluyen el fortalecimiento del seguimiento a las medidas cautelares, la priorización de territorios con mayor influencia de la violencia y la implementación efectiva del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. También se solicitó mejorar la trazabilidad de las decisiones judiciales sobre protección y garantizar la seguridad física para hacer sostenible la reincorporación.

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Las recomendaciones adicionales buscan evitar la estigmatización social de los excombatientes y revisar minuciosamente los recortes presupuestarios que puedan afectar su protección efectiva. La entidad de derechos humanos insiste en que sin estas garantías fundamentales, el proyecto de la reincorporación está condenado al fracaso y a la reconfiguración del conflicto armado en las zonas rurales más desoladas del país.