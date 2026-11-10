JEP compulsa copias sobre Sandra Ramírez por el magnicidio de Miguel Uribe

La JEP pidió a la Corte Suprema y a la Fiscalía verificar si la exsenadora Sandra Ramírez figura en actuaciones por el magnicidio de Miguel Uribe.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para establecer si la exsenadora Sandra Ramírez está incluida en actuaciones relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La medida se produjo tras las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador, sobre Enrique Marulanda, hijo de crianza de Ramírez.

El tribunal aclaró que, hasta el momento, no existen elementos oficiales que vinculen a Sandra Ramírez con el crimen. El requerimiento no implica responsabilidad penal ni confirma participación alguna en los hechos investigados, según precisó la JEP en el auto firmado por la magistrada Lily Rueda Guzmán.

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Requerimiento de la JEP a la Corte Suprema y la Fiscalía

La JEP pidió a la Corte Suprema de Justicia informar, en un plazo de tres días hábiles, si Sandra Ramírez está incluida en la compulsa de copias que la Fiscalía General ordenó remitir al alto tribunal el 21 de octubre. La magistrada Lily Rueda Guzmán tuvo en cuenta el fuero constitucional que tenía la excongresista al momento de los hechos que se investigan.

El auto también solicita conocer si existen actuaciones o elementos de información que relacionen a Sandra Ramírez con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Además, pide la naturaleza y el estado de esas actuaciones, respetando las reservas judiciales del caso. Una vez lleguen las respuestas de la Fiscalía y de la Corte Suprema, la Sala tomará las decisiones que correspondan frente a la compareciente.

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Señalamientos de María Claudia Tarazona sobre Enrique Marulanda

María Claudia Tarazona reveló el 19 de octubre que la Fiscalía habría recibido información importante sobre el caso. Según su relato, Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y de crianza de Sandra Ramírez, podría haber participado en la posible coordinación de la orden material del crimen.

Tarazona indicó que, en Vaupés o en Guainía, existe una mina ilegal a cargo de Enrique Marulanda, quien sería el encargado de custodiar y gerenciar esa explotación. Según la declarante, la mina pertenecería a John 40, integrante de la Segunda Marquetalia. Estas afirmaciones son señalamientos conocidos por la JEP y no constituyen, por sí solas, una prueba de responsabilidad.

Compromisos de Sandra Ramírez ante la justicia transicional

La solicitud se enmarca en el seguimiento al régimen de condicionalidad de Sandra Ramírez, exintegrante del Secretariado de las Farc. El auto recuerda que la exsenadora suscribió un acta de compromiso el 4 de diciembre de 2017, en la que asumió la obligación de garantizar la dejación de las armas y de no reincidir en la comisión de delitos.

Los excombatientes de las Farc que se acogieron a la JEP deben aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y no reincidir en delitos. El incumplimiento de esas condiciones puede llevar a la pérdida de los beneficios de la justicia transicional, previa verificación rigurosa y con garantías de debido proceso. Por ahora, la JEP busca determinar si los señalamientos conocidos tienen incidencia en esos compromisos.

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Sandra Ramírez tiene pendiente una diligencia dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Su versión libre en ese macrocaso se reanudará el jueves 12 de noviembre.

Contexto del magnicidio y líneas de investigación

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en Bogotá. Tras permanecer dos meses hospitalizado, falleció el 11 de agosto de ese mismo año.

Por el magnicidio ya hay siete condenas, entre ellas la del menor que disparó. La Fiscalía General mantiene abierta la investigación para establecer quiénes son los autores intelectuales del crimen. En ese marco, el Centro de Servicios Judiciales de la Fiscalía requirió a Iván Márquez y a otros seis cabecillas de la Segunda Marquetalia por este caso, en otra de las líneas que las autoridades adelantan para esclarecer quiénes ordenaron el asesinato del senador.