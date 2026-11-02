JEP concluye que Luis Pérez Gutiérrez conocía crímenes en Comuna 13

La JEP determinó que el exalcalde de Medellín estaba informado sobre operaciones militares en la Comuna 13 y remite su caso a Fiscalía.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que Luis Pérez Gutiérrez, quien ejerció como alcalde de Medellín entre los años 2001 y 2004, poseía conocimiento pleno y directo sobre la situación de seguridad y las operaciones militares llevadas a cabo en la Comuna 13 durante su gestión. Esta conclusión formal surge tras el análisis detallado del subcaso Antioquia 1 del Caso 08, donde se estableció que el exmandatario no solo estuvo al tanto de los hechos, sino que participó activamente en los espacios de decisión política y militar de la época.

Evidencia de conocimiento y participación activa

El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez presentó la decisión oficial durante una audiencia celebrada en el sector conocido como La Escombrera, en Medellín. Según la argumentación judicial expuesta, la administración municipal bajo el liderazgo de Pérez Gutiérrez priorizó explícitamente temas de seguridad y convivencia ciudadana. El exalcalde asistió regularmente a consejos de seguridad y de gobierno junto con representantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Durante estos encuentros institucionales, se generaba un flujo constante de información estratégica que era recibida tanto por el mandatario como por sus secretarios de gobierno. La Sala de la JEP evaluó testimonios y registros que contradicen la defensa presentada por el exalcalde, quien afirmó en su comparecencia que desconocía detalles específicos de ciertas operaciones o que se le informaba únicamente después de ejecutadas. La jurisdicción consideró que estas alegaciones carecen de sustento ante la evidencia de reuniones previas y notificaciones directas.

Imputaciones contra miembros de la Fuerza Pública

En el marco de esta misma resolución, la JEP imputó formalmente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a doce antiguos integrantes de la Fuerza Pública. Este grupo está compuesto por ocho oficiales del Ejército y cuatro miembros de la Policía, identificados como los máximos responsables operativos dentro de la estructura militar y policial de la región. Las unidades señaladas son precisamente aquellas que mantenían contacto directo con la administración local durante el periodo investigado.

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La Sala estableció la existencia de un patrón macrocriminal sistemático que abarcó desde el año 2001 hasta el 2004. Este patrón se caracterizó por la estigmatización de la población civil como enemiga y por la implementación de un pacto tácito de no agresión entre las instituciones estatales y grupos armados ilegales. Dicha alianza se materializó mediante el intercambio de listados y fotografías de personas señaladas, el uso de paramilitares como guías en operaciones oficiales y la tolerancia institucional frente a las acciones violentas de estos grupos.

Impacto documentado y víctimas identificadas

Las conclusiones judiciales documentan un total de 951 hechos victimizantes que afectaron directamente a 891 personas. Entre las violaciones más graves registradas se incluyen 87 casos de desaparición forzada y 80 homicidios. Estos datos cuantitativos reflejan la magnitud del daño estructural sufrido por la comunidad en la Comuna 13 y sirven como base factual para determinar la responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios públicos involucrados en la cadena de mando.

Un ejemplo concreto destacado por la Sala es la Operación Mariscal, ocurrida el 21 de mayo de 2002. Los registros indican que la operación comenzó hacia las tres de la madrugada, mientras que la primera víctima civil fue registrada ingresando a las cinco y quince de la mañana. En este incidente específico, se contabilizaron treinta y siete víctimas civiles, muchas de ellas menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que subraya la gravedad de las acciones emprendidas sin protección adecuada para la población vulnerable.

Remisión de copias para evaluación legal

Frente a estos hallazgos, la JEP ha compulsado copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. El objetivo de esta medida es que ambas entidades evalúen si existen conductas penales o disciplinarias por parte de Luis Pérez Gutiérrez que ameriten una investigación formal. El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez aclaró que esta compulsa no constituye una acusación directa ni una condena previa, sino una señal procesal para que las autoridades competentes determinen la viabilidad legal de abrir causas contra el exfuncionario.

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Señaló además que durante su testimonio, el exalcalde negó conocer detalles operativos, pero la Sala demostró que esa afirmación era inconsistente con la realidad de las reuniones sostenidas. Un punto crítico fue el consejo de seguridad de 2003, posterior a la exhumación de cuerpos en El Cebollal, donde se afirmó erróneamente que los cadáveres pertenecían a milicianos o paramilitares de épocas anteriores. Posteriormente se comprobó que correspondían a víctimas asesinadas semanas antes, desviando la búsqueda de verdad en un contexto de desaparición forzada.