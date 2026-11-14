JEP condena a cinco exmilitares por crímenes en Dabeiba, Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz dictó sentencia contra cinco exmilitares por ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en Dabeiba, Antioquia, marcando un hito para las víctimas tras dos décadas de búsqueda.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido su primera sentencia vinculada a la investigación de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas en Dabeiba, Antioquia, contra miembros de las Fuerzas Militares. Este fallo histórico reconoce la verdad sobre la muerte y el paradero de 35 personas, entre ellas cinco menores de edad, cuyos cuerpos fueron ocultados clandestinamente durante más de dos décadas. El Tribunal para la Paz declaró culpables a cinco exmilitares por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, estableciendo penas de trabajos reparadores que oscilan entre cinco y seis años y medio.

La Verdad Judicial y el Cementerio Las Mercedes

La sentencia, dictada el 13 de noviembre de 2026, confirma que el cementerio Las Mercedes en Dabeiba fue utilizado como un sitio de inhumación clandestina para víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Las investigaciones revelaron cómo integrantes de los batallones de contraguerrilla 79 y 26 del Ejército actuaron en alianza con grupos paramilitares entre 1997 y 2007. Este operativo conjunto buscó ocultar los crímenes presentando a civiles asesinados como bajas en combate o desaparecidos, una táctica que dejó un legado de dolor para las familias afectadas en la región noroccidental de Antioquia.

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Responsables Militares y Sus Condenas Específicas

Los condenados por el Tribunal para la Paz son el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, los mayores (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo y el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas. La medida sancionatoria impuesta a estos exmiembros del Ejército incluye restricciones de derechos y libertades, así como la obligación de trabajar en proyectos de reparación para las víctimas. Esta decisión representa la tercera sentencia de tipo restaurativo y la sexta que emite el Tribunal para la Paz en sus ocho años de funcionamiento, marcando un punto de inflexión en el proceso de justicia transicional.

El Dolor de las Familias y la Identificación de Óscar Rodrigo

La investigación tuvo un impacto profundo en familias como la de Luis Fernando Chaverra Grisales, quien llevó una camisa blanca, pantalón de dril y zapatos Converse al lado de su hijo Hugo Chaverra. La imagen del 10 de agosto de 2025 captura el cansancio de Luis Fernando, quien buscaba a su hermano Óscar Rodrigo Chaverra Grisales, desaparecido el 16 de diciembre de 2005. Hugo cargaba un cofre de madera coronado por una cinta con el nombre de Óscar en letras doradas, simbolizando el fin de una búsqueda que duró veinte años hasta que los restos fueron encontrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.

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Impacto Presupuestal y Futuro de la JEP

Esta decisión judicial se conoce en un momento crítico para la JEP, la cual enfrenta un recorte presupuestal de COP 170.000 millones decretado por el Gobierno para finalizar su etapa de juzgamiento. La sentencia estaba programada inicialmente para el 29 de septiembre, pero se retrasó debido a ajustes que excluyeron la sanción a dos comparecientes adicionales. El caso, catalogado bajo el número conjunto 03 y 04, nació tras las confesiones del sargento (r) William Andrés Capera Vargas en agosto de 2019, quien reveló al magistrado Alejandro Ramelli que la dimensión del horror en Dabeiba superaba incluso lo vivido en el departamento del Huila.

El magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, acompañó el proceso que permitió recuperar hasta 77 cuerpos sepultados clandestinamente. La condena a los cinco exmilitares no solo cierra un capítulo de impunidad para Dabeiba, sino que establece un precedente en la búsqueda de verdad y reparación. Las víctimas y sus familias, que han aguardado más de dos décadas por justicia, encuentran en esta sentencia un reconocimiento oficial de los crímenes de lesa humanidad sufridos bajo la responsabilidad de agentes del Estado.