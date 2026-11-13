JEP condena a exmilitares por crímenes en Dabeiba y Urabá

La JEP condenó a cinco exmiembros de la fuerza pública por crímenes de lesa humanidad en Antioquia entre 2002 y 2006, ordenando proyectos restaurativos en Dabeiba, Turbo y otras localidades del noroccidente.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una resolución clave contra cinco exmiembros de la fuerza pública, declarándolos responsables directos de crímenes de lesa humanidad y homicidio en persona protegida. Estas condenas abarcan hechos de asesinato y desaparición forzada ocurridos en los municipios de Dabeiba y otras localidades del noroccidente antioqueño durante el período comprendido entre los años 2002 y 2006. La sentencia busca establecer la verdad y reconocer la responsabilidad penal de quienes participaron en estas violaciones graves de los derechos humanos.

Detalle de las sentencias y responsables

La resolución judicial atribuye estas conductas criminales a antiguos integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 79 y del Batallón Contraguerrillas No. 26. El primer condenado es un mayor que actuó como comandante de la compañía B-Bravo del Batallón 26 entre enero de 2002 y julio de 2003. Fue hallado responsable a título de coautor indirecto por desaparición forzada en concurso con homicidio y asesinato, recibiendo una sanción propia de seis años y dos días.

Also read Cinco exmilitares colombianos son condenados por la JEP por crímenes de lesa humanidad

Un capitán, también comandante de la compañía B-Bravo del mismo batallón entre octubre de 2000 y enero de 2003, fue declarado responsable a título de coautor. Su condena por los mismos delitos asciende a seis años y seis meses de sanción propia. Por otro lado, un mayor que comandó el Batallón 79 desde diciembre de 2005 hasta octubre de 2006 recibió una pena de seis años, seis meses y diez días por su rol como coautor en estos crímenes.

La sentencia también incluye a dos sargentos del BCG79. El primero, que pasó de sargento segundo a viceprimero, fue condenado a cinco años, seis meses y diez días como coautor y cómplice. El segundo, ex cabo primero y sargento segundo, recibió una sanción de cinco años, ocho meses y 25 días por su participación en desaparición forzada, homicidio y asesinato.

Advertisement

Posiciones y impacto para las víctimas

Las víctimas del conflicto armado han destacado que esta decisión de la JEP en el Caso Conjunto 03 y 04 representa un reconocimiento fundamental de sus historias y de los daños sufridos. Para ellas, la sentencia no es solo un documento jurídico, sino una validación de su dolor y una afirmación de la verdad que ha permanecido oculta durante años. Este aspecto es central para la reparación moral que buscan obtener.

El magistrado que participó en la decisión enfatizó que la sentencia es una respuesta proporcional a la crueldad de los crímenes cometidos. Subrayó que ningún avance hubiera sido posible sin el coraje, la memoria y el trabajo incansable de las víctimas, las comunidades afectadas y el compromiso con la verdad aportado por los comparecientes. Este reconocimiento institucional valida el esfuerzo colectivo por la justicia transicional.

Proyectos restaurativos y medidas de reparación

Como parte de la reparación integral, los cinco responsables deberán desarrollar nueve proyectos restaurativos en diferentes municipios de Antioquia. Estas iniciativas buscan responder a los daños ocasionados, transformar los territorios y recuperar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. Las acciones incluyen el mejoramiento de caminos en localidades como Dabeiba, Turbo, Carepa, Ituango, Frontino, Mutatá, Cañasgordas, Apartadó, Chigorodó y Buriticá.

Entre los proyectos específicos se encuentra la realización de acciones de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo. También se prevé la intervención restaurativa en lugares identificados como escenarios de reclutamiento bajo engaño, donde personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. Estas intervenciones tendrán un alcance en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín.

Advertisement

Adicionalmente, se programarán iniciativas productivas dirigidas a víctimas en Cañasgordas, Dabeiba, Medellín, Ituango, Carepa, Itagüí, Montebello, Apartadó, Bello, Frontino, Mutatá y Puerto Nare. Las acciones continuarán con el desarrollo de obras de reconstrucción de puentes sobre el río Sucio y una intervención integral en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, lugar central de inhumación documentado por la JEP.

Finalmente, se adelantarán acciones de búsqueda en las regiones de Urabá y el Occidente de Antioquia, así como en el área metropolitana de Medellín. El propósito general de estas medidas es contribuir al reconocimiento de las víctimas y a la recuperación de su buen nombre, asegurando que la verdad y la reparación lleguen a públicos de todo el país afectado por este capítulo oscuro de la historia reciente.