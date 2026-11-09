La Jurisdicción Especial para la Paz impuso sanciones al exembajador por presentar datos englobados de violencia, ignorando la distinción entre conflicto armado y criminalidad común en su informe a la ONU.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) ha condenado formalmente al exembajador Jaime Hernán Gaona por haber presentado cifras de violencia posteriores a la firma del acuerdo de 2016 sin realizar la distinción necesaria entre los hechos derivados del conflicto armado y aquellos pertenecientes a la criminalidad común. Esta resolución se fundamenta en la afirmación de que la intervención de Gaona ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 30 de octubre representó una visión sesgada e incompleta de la realidad colombiana, al presentar el acuerdo de paz simplemente como un éxito sin matices críticos.

La decisión de la JEP y su fundamento legal

Los magistrados de la JEP señalaron que evaluar el funcionamiento exclusivamente por los resultados punitivos desconoce uno de los principales componentes del modelo establecido en el acuerdo de 2016. Según los firmantes, informes emitidos por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y por la Procuraduría General de la Nación han documentado ampliamente cómo la falta de diferenciación en las estadísticas de victimización y violencia distorsiona la percepción pública y la toma de decisiones políticas, afectando la legitimidad del proceso de reparación y no repetición.

Also read Más de 18.600 menores padecieron abusos dentro de las antiguas Farc, documentó la JEP

La sanción implica la obligación estricta para Gaona de presentar las cifras de violencia desglosadas correctamente, separando así las afectaciones directas por la guerra de los actos delictivos no vinculados al conflicto. Esta medida busca corregir la narrativa pública y garantizar que la memoria histórica y los datos estadísticos reflejen con precisión la complejidad de la violencia en Colombia, evitando la simplificación que podría llevar a la sociedad a subestimar los desafíos pendientes de la transición.

Declaraciones de la ONU y controversia pública

En un comunicado oficial, se aclaró que la intervención realizada por Gaona ante el máximo órgano internacional para la paz y seguridad constituye un punto de partida, pero que su discurso inicial, donde afirmó que el acuerdo ya es un éxito, generó polémica al omitir las graves fallas en la implementación. La comunidad internacional y los actores políticos internos han exigido transparencia, argumentando que celebrar logros sin reconocer las fallas estructurales impide la corrección de rutas necesarias para proteger a las víctimas restantes.

Advertisement

La postura de la JEP resalta que el engaño o la omisión de datos verídicos frente a instancias internacionales puede tener repercusiones diplomáticas y legales significativas. Al no diferenciar las fuentes de violencia, se corre el riesgo de invisibilizar a las víctimas del crimen organizado y de la corrupción, que también sufren por la debilidad institucional que el conflicto armado agravó, pero que no son parte directa de la guerra civil.

Contexto de investigación y seguimiento

Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio de vigilancia sobre la memoria histórica y la veracidad de los datos durante el proceso de transición. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación continúa investigando al expresidente Álvaro Uribe por dos masacres y un homicidio, lo que evidencia la complejidad del escenario judicial colombiano. La claridad en las cifras de violencia es crucial no solo para la JEP, sino también para entender la magnitud de la impunidad y la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia ordinaria.

Además de estos casos, el Distrito ha recibido declaraciones de operador aeroportuario del Cortissoz de parte de Aerocivil, mientras que en Norte de Santander se reportaron 4 presuntos guerrilleros muertos y 6 capturados en un bombardeo, mostrando que la violencia persiste en diversas formas. Por otro lado, CAF aprobó un crédito al Distrito para transformar Barranquilla, destacando la inversión en infraestructura como parte de la respuesta al desarrollo territorial, mientras la justicia ha asumido más de 40.000 expedientes archivados o sin resolver desde su creación.

Impacto en la memoria y el futuro del país

La condena a Gaona reafirma la importancia de la precisión estadística como herramienta de justicia y reconciliación. Al exigir la separación clara de las cifras, la JEP establece un precedente para que futuros informes oficiales reflejen la realidad multidimensional de Colombia. Esto asegura que las políticas públicas y las ayudas internacionales se dirijan correctamente a las zonas y poblaciones más afectadas por la guerra, sin confundirlas con los desafíos de seguridad ciudadana que también requieren atención prioritaria del Estado.