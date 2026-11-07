JEP enfrenta recorte de 181.400 millones y cierre de actividades en 2028

El nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, asume el cargo tras un recorte presupuestal de COP 181.400 millones. La entidad acelera juicios antes de 2028 con críticas de víctimas.

El magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth asumió la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 5 de noviembre, enfrentando una de las crisis presupuestales más severas en la historia de la justicia transicional en Colombia. Su mandato inaugural se ve inmediatamente marcado por la necesidad de adaptar la entidad a un recorte gubernamental de COP 181.400 millones, una medida que ha generado alarma en diversos sectores políticos y sociales.

Este ajuste financiero no solo obliga a la institución a reestructurar sus operaciones diarias, sino que también introduce una incertidumbre significativa sobre la viabilidad de completar sus procesos judiciales dentro de los plazos constitucionales establecidos. El riesgo de que las actividades de la JEP deban concluir de manera anticipada en 2028 ha surgido como una amenaza concreta, exacerbada por las críticas que señalan altos costos y resultados limitados hasta la fecha.

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Aceleración de procesos judiciales y timeline

La principal estrategia operativa del nuevo liderazgo implica una aceleración drástica de los procedimientos legales para cumplir con los deadlines existentes. Se ha establecido que para el 15 de diciembre se deben agotar todas las imputaciones relacionadas con los macrocasos, marcando el inicio de una fase crítica en la investigación. Esta fecha límite es fundamental para definir quiénes se someterán a juicios adversariales y quiénes a juicios dialógicos basados en la aceptación de responsabilidad.

El calendario judicial proyectado asigna el año entrante para que los imputados declaren si aceptan o rechazan su responsabilidad dentro del marco legal. Aquellos que no acepten la responsabilidad serán procesados mediante juicios adversariales tradicionales, mientras que quienes acepten las cargas procesales ingresarán a juicios dialógicos que derivan en sanciones propias. Este dualismo procesal busca optimizar recursos en un contexto de restricciones financieras severas.

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Impacto del recorte de 181.400 millones en la institución

El fundamento central de la reestructuración anunciada por Rojas Betancourth reside estrictamente en el decreto de presupuesto expedido por el Gobierno nacional. La reducción de COP 181.400 millones ha obligado a la JEP a tomar decisiones dolorosas sobre su infraestructura y seguridad, incluyendo la entrega del edificio actual de operación y la reducción de esquemas de seguridad y equipos de trabajo. Estas medidas buscan proteger el núcleo esencial de la entidad: la dignificación de las víctimas y el enjuiciamiento de los máximos responsables.

La transición a una nueva sede operativa y la disminución de recursos tangibles representan un desafío logístico sin precedentes para la entidad. El objetivo declarado es mantener la misionalidad institucional con un presupuesto significativamente menor, lo que requiere una eficiencia operativa extrema. La institución debe demostrar que puede seguir funcionando eficazmente a pesar de la erosión de su capacidad física y de personal en las próximas etapas.

Perspectivas temporales y fechas límite críticas

Las fechas límite establecidas por la ley y la nueva administración marcan un horizonte de actuación muy preciso y restrictivo. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tiene como fecha máxima el 14 de marzo de 2028 para emitir la última decisión relacionada con el juicio. Esto significa que la fase de investigación y acumulación de pruebas debe estar completamente concluida en ese momento, dejando muy poco margen para retrasos adicionales.

Una vez concluida la etapa de investigación y acusación, los cinco años subsiguientes, hasta el año 2033, estarán dedicados exclusivamente a la realización de los juicios en sí mismos. Esta estructura temporal deja solo aproximadamente dos años para que la JEP complete todo el ciclo de producción jurídica, desde la imputación hasta la sentencia final. El margen de error es prácticamente nulo, dada la complejidad de los casos de lesa humanidad que se investigan.

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Críticas sociales y el reto de la satisfacción de víctimas

El contexto político en el que opera Rojas Betancourth está dominado por la crítica generalizada sobre el rendimiento y el costo de la justicia transicional. Víctimas, comparecientes y políticos han expresado públicamente su descontento, argumentando que la entidad ha sido extremadamente costosa sin haber entregado los resultados esperados en términos de verdad y reparación. Esta presión social añade una capa adicional de dificultad a la gestión del nuevo presidente.

Danilo Rojas ha reconocido que busca generar un amplio respaldo social, referenciando la necesidad de contar con "un millón de amigos" que ayuden a evaluar y divulgar el trabajo de la JEP. Sin embargo, el reto de lograr la satisfacción de millones de víctimas que aún aguardan justicia y verdad sigue siendo el punto más delicado. La combinación de un presupuesto recortado, plazos ajustados y una opinión pública escéptica define el escenario crítico que la Jurisdicción Especial para la Paz debe navegar en sus próximos años de existencia.