Exmilitares reconocen responsabilidad en crímenes contra campesinos de San José de Apartadó durante la Operación Neptuno en audiencia territorial de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una audiencia territorial en San José de Apartadó, Antioquia, donde tres exmiembros de la fuerza pública reconocieron su responsabilidad por hechos violentos cometidos contra campesinos durante la Operación Neptuno en 1997. Esta diligencia forma parte del proceso de esclarecimiento de crímenes ocurridos en la comunidad entre 1995 y 2007.

Los comparecientes Rolando Aldemar García Nieto, Lessie Bornarg Sánchez y Édgar Mueses Valbuena, quienes respondieron en calidad de no máximos responsables, entregaron sus versiones sobre la operación en la que participaron integrantes del ejército y grupos paramilitares. En estos hechos, fueron retenidos cuatro campesinos de las familias Zapata Montoya y Valle Ramírez; dos fueron asesinados y otros dos permanecen desaparecidos.

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Confesiones y encubrimiento en Operación Neptuno

El exintegrante Rolando Aldemar García Nieto admitió que permitió las ejecuciones y omitió su deber de proteger a las víctimas, reconociendo además que las muertes fueron reportadas falsamente como bajas en combate. García Nieto afirmó que los miembros del grupo paramilitar produjeron y ejecutaron las muertes directamente, lo cual fue encubierto por la fuerza pública para obtener felicitaciones y condecoraciones del Comando Superior.

Por su parte, Lessie Bornarg Sánchez reconoció que vio a dos de las personas retenidas con vida, sin armas y en condiciones de indefensión, aceptando su responsabilidad por no intervenir para impedir lo ocurrido. Édgar Mueses Valbuena también pidió perdón por no haber actuado para evitar los hechos, completando así el reconocimiento de participación de los tres militares en los crímenes.

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Posiciones de víctimas y contexto paramilitar

Las declaraciones no despejaron todas las preguntas de los familiares, quienes cuestionaron las versiones de los comparecientes durante la diligencia y exigieron respuestas sobre lo sucedido con sus seres queridos, especialmente respecto al paradero de las dos personas que continúan desaparecidas. Esta tensión evidenció la profundidad de la deuda moral y judicial con las familias afectadas por la violencia en el Urabá antioqueño.

La audiencia incluyó la presentación de un informe de contexto sobre las actuaciones de la fuerza pública y grupos paramilitares en San José de Apartadó. Juan Felipe García Arboleda, coordinador del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, expuso el panorama de violencia donde operaban estructuras de las extintas FARC-EP y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, mientras la Brigada 17 del Ejército desplegaba operaciones militares.

Relaciones entre ejército y paramilitares

Alejandro Jaramillo Giraldo, quien abrió su intervención con un reconocimiento de responsabilidad, relató que durante un fin de semana encontró que buena parte del personal del Batallón Francisco de Paula Vélez estaba ausente. Según su testimonio, escuchó que se había realizado una celebración del Día de la Madre en un lugar conocido entre los soldados como el Club del batallón.

Jaramillo explicó que ese nombre hacía referencia a una finca tipo balneario ubicada a unos 20 minutos del batallón, en San Pedro de Urabá, y afirmó que en años posteriores ese lugar fue identificado como una propiedad de Carlos Castaño, exjefe paramilitar. También relató que una unidad militar permaneció durante meses en un mismo punto para brindar seguridad a un ganadero de la región, por orden del comandante del batallón.

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Impacto en víctimas y próximas diligencias

El proceso de la JEP aborda otros cuatro hechos de violencia ocurridos entre 1995 y 2007 en San José de Apartadó, que dejaron 20 víctimas directas, entre ellas siete mujeres y siete menores de edad. Entre los casos que se busca esclarecer está la masacre de La Cristalina, ocurrida en diciembre de 2005, cuya diligencia estaba prevista para el 24 de noviembre.

Este hecho también tiene una historia de búsqueda que llegó a un desenlace humanitario este mes. Después de 21 años, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó dignamente a su familia el cuerpo de Uberlina del Socorro Delgado Bermudes, una joven de 19 años asesinada durante los hechos ocurridos en la vereda La Cristalina el 26 de diciembre de 2005.