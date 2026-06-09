JEP excluye al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha por incumplir con la verdad

La Jurisdicción Especial para la Paz excluyó al teniente coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha del Sistema Integral para la Paz por no realizar aportes a la verdad y desconocer sentencias condenatorias. Los procesos por homicidio y desaparición forzada pasan a la justicia ordinaria.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) ha tomado una decisión contundente contra el teniente coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha, quien fungió como comandante del Batallón La Popa en Valledupar.

El tribunal de paz lo excluyó del Sistema Integral para la Paz (SIP) por incumplir grave e injustificadamente el régimen de condicionalidad, al no realizar aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad y desconocer de manera reiterada la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas. Esta medida implica que los procesos en su contra serán remitidos a la justicia ordinaria para que continúen las investigaciones por presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, considerados crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Ruiz Mahecha estaba vinculado a dos macroinvestigaciones dentro de la JEP. La primera corresponde al Caso 03, que indaga sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como falsos positivos. En el Subcaso Costa Caribe, fue imputado como máximo responsable en calidad de coautor de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como jefe de inteligencia y operaciones del Batallón de Artillería No. 2 La Popa en Valledupar.

Al negarse a reconocer responsabilidad, el caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que formuló acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. La segunda investigación es el Caso 08, que examina crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares.

En el Subcaso Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán, Florencia y zonas aledañas, fue convocado a rendir versión por el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada en abril de 2005 en Cartagena del Chairá, Caquetá, cuando Ruiz Mahecha comandaba el Batallón de Contraguerrilla No. 55 de la Brigada Móvil 6. La decisión de exclusión se produjo tras un incidente de verificación del régimen de condicionalidad abierto en marzo de 2026, a solicitud del apoderado de las víctimas y del Ministerio Público.

La Subsección 5 de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, integrada por las magistradas Reinere Jaramillo Chaverra y María del Pilar Valencia, y el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, determinó que el compareciente no cumplió con sus obligaciones. Al momento de someterse a la JEP, Ruiz Mahecha ya contaba con tres sentencias condenatorias ejecutoriadas de la justicia penal ordinaria por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, relacionadas con hechos ocurridos en 2002 donde murieron 20 personas, además de tráfico de armas.

Con esta exclusión, un primer proceso será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, mientras que un segundo proceso retornará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia para continuar la fase de juzgamiento. La JEP reiteró que esta medida busca garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas





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