JEP exige a la Corte Suprema informar sobre Sandra Ramírez Lobo en caso Miguel Uribe

La JEP exigió a la Corte Suprema precisar si la exsenadora Sandra Ramírez Lobo está vinculada al magnicidio de Miguel Uribe Turbay en tres días hábiles.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) exigió este martes 10 de noviembre a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que entregue información detallada sobre el trámite dado a una compulsa de copias remitida por la Fiscalía General de la Nación. La solicitud busca establecer si la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez Lobo tiene relación con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El requerimiento fue emitido el 20 de octubre de 2026 y hace parte del seguimiento estricto al régimen de condicionalidad que aplica a los comparecientes ante la JEP. La providencia fue firmada por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.

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Qué información pide la JEP a la Corte Suprema

La JEP pidió a la Corte Suprema precisar si Sandra Ramírez Lobo se encuentra comprendida en la actuación, y si existen investigaciones, actuaciones procesales o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados.

Según la providencia, si la respuesta es afirmativa, la Corte Suprema debe informar sobre la naturaleza y el estado de esas actuaciones. El despacho también ordenó remitir copia de las piezas procesales pertinentes, con observancia de las reservas legales aplicables.

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La decisión contempla además la comunicación formal a la Sala Especial de Instrucción, instancia que tramita la compulsa de copias. Con esta orden, la JEP busca verificar la situación procesal de la exsenadora dentro de la ruta que sigue la Corte Suprema.

Plazo de tres días hábiles para responder

La Corte Suprema tiene un plazo perentorio de tres días hábiles, contados a partir de la comunicación del auto, para responder formalmente a la JEP. El término corre desde que el auto sea notificado al alto tribunal.

La providencia advierte de manera explícita que contra la presente decisión no proceden recursos. Esto significa que la orden de la JEP tiene carácter definitivo en esta etapa y debe cumplirse dentro del término fijado.

La JEP enmarcó la solicitud en la presunta participación y en el conocimiento que tendría Sandra Ramírez Lobo sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Estos señalamientos son presuntos y no constituyen una determinación de responsabilidad, pues la decisión se limita a pedir información a la Corte Suprema.

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Implicaciones para la investigación del magnicidio

La respuesta de la Corte Suprema permitirá a la JEP conocer si la exsenadora Sandra Ramírez Lobo está incluida en alguna actuación o investigación. Esa información será determinante para el seguimiento al régimen de condicionalidad que se aplica a los comparecientes.

Las reservas legales aplicables protegerán parte de las piezas procesales que se remitan. Por ello, la transmisión de copias dependerá de los límites que fije la normativa vigente para la información sensible.

El caso conecta el trabajo de la JEP con la investigación penal por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Hasta ahora, la actuación se concentra en confirmar el estado de los expedientes y en establecer si existen elementos que vinculen a la exsenadora con los hechos.