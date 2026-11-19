La JEP remite a juicio a diez ex generales del Ejército por su rol en el patrón de crímenes de 2005 a 2008 donde se disfrazaron asesinatos como bajas en combate.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) confirmó el jueves 19 de noviembre la identificación de diez generales retirados del Ejército de Colombia como los máximos responsables de facilitar la expansión de asesinatos y desapariciones forzadas durante el periodo comprendido entre 2005 y 2008. Estos altos mandos militares fueron designados para responder ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), tras negarse expresamente a reconocer su participación en los hechos que fueron presentados ilegalmente como bajas en combate legítimas.

JEP remite caso a UIA por negativa de generales

El general retirado Mario Montoya Uribe, el general retirado Óscar Enrique González Peña y el mayor general retirado Luis Roberto Pico Hernández forman parte del grupo de diez oficiales cuyos procesos han sido remitidos a la UIA para iniciar un juicio adversarial. Esta decisión administrativa y judicial se consolida después de que estos altos mandos manifestaran de manera reiterada su negativa a reconocer responsabilidad por las conductas criminales que les fueron atribuidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. La remisión del caso marca un paso crítico hacia la fase judicial para determinar las consecuencias legales específicas para cada uno de los acusados.

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Cierre de investigación sobre el Caso 03

Con esta resolución formal, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en el Caso 03, el cual se centra en los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado colombiano. Según los datos precisos arrojados por la investigación de la JEP, durante el intervalo que abarca desde enero de 2002 hasta diciembre de 2008, se registraron un total de 2.702 personas asesinadas en 1.625 hechos delictivos diferenciados. Además, el órgano judicial identificó a 44 sobrevivientes directos de estas atrocidades.

Dentro del desglose estadístico detallado, se estableció que 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes corresponden exclusivamente al periodo más crítico entre 2005 y 2008. La investigación concluyente de la JEP determinó que durante estos años convergieron distintas prácticas criminales bajo un patrón de alcance nacional. El propósito central de esta estrategia fue presentar legalmente los asesinatos de civiles como resultados operacionales exitosos y legítimos de las operaciones militares realizadas por el Ejército Nacional. Este hallazgo evidencia una estructura sistémica y no aislada dentro de las filas castrenses.

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Mecanismos de presión y métricas de combate

La Sala Judicial identificó tres factores estructurales clave que favorecieron la expansión criminal de esta escala: las presiones ejercidas por los mandos superiores para aumentar las cifras de bajas en combate, los incentivos y reconocimientos materiales asociados a esos resultados numéricos, y las actuaciones institucionales diseñadas para ocultar los asesinatos y dotarlos de apariencia de legalidad. En la práctica diaria, las exigencias por resultados se transmitían a través de reuniones periódicas de comandantes, emisoras radiales institucionales y mecanismos de evaluación interna.

Los militares que no alcanzaban las metas numéricas establecidas podían enfrentar cuestionamientos severos sobre su desempeño profesional e incluso eventuales relevos de mando que afectaban sus carreras. En contraste, aquellos que reportaban las bajas esperadas recibían felicitaciones públicas, permisos especiales y condecoraciones militares. El auto judicial señala textualmente que a las tropas se les pedían literalmente litros de sangre, normalizando la violencia extrema como mérito profesional. La sala identificó modalidades de ejecución que incluían el asesinato de personas señaladas como integrantes de grupos armados ilegales, la captación de víctimas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo, y el homicidio de personas heridas, rendidas o fuera de combate.

Responsabilidad específica de los generales implicados

Además de los tres generales remitidos a juicio adversarial, otros siete oficiales retirados fueron llamados a reconocer responsabilidad por su contribución a la expansión de estos crímenes desde sus distintos cargos de mando. Este grupo incluye al general Luis Felipe Paredes Cadena, los mayores generales Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz, y el brigadier general José Joaquín Cortés Franco. La Sala analizó el papel desempeñado por cada compareciente considerando las funciones específicas que ejercían y su relación directa con los hechos investigados.

El fallo considera que, desde sus respectivos cargos y mediante el uso de sus funciones, estos oficiales contribuyeron a que las prácticas criminales se extendieran y consolidaran en distintas regiones del país. En el caso específico del general retirado Mario Montoya, quien estuvo al frente de la Primera División, el Comando Conjunto Caribe No. 1 y la Comandancia del Ejército entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, la Sala encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable. Montoya promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o rankings, y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales más humanitarios o jurídicos.

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La JEP estableció además que Mario Montoya habría conocido tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y, a pesar de esta información, mantuvo las presiones asociadas al aumento de bajas en combate sin implementar medidas correctivas efectivas. Esta omisión activa y su liderazgo en la creación de una política de facto que privilegió el número de bajas sobre la protección de civiles consolidan su responsabilidad máxima dentro de la estructura de mando investigada por la Jurisdicción Especial para la Paz.