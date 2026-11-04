JEP imputa a 11 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz imputa a 11 altos mandos de las Farc por crímenes graves en regiones del norte y nororiente del país, incluyendo a Timochenko y Pastor Alape.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó el martes que ha imputado formalmente a once antiguos altos mandos de las extintas Farc-EP, específicamente de los Bloques Magdalena Medio y Caribe. Estos mandos militares son acusados de ser máximos responsables de crímenes graves de guerra y de lesa humanidad cometidos en diversas zonas del norte y nororiente de Colombia durante el conflicto armado interno. La decisión marca un hito significativo en la investigación de los delitos no amnistiables que no fueron revisados en otros procesos previos de la justicia transicional.

Detalles de la imputación a líderes de las Farc

Entre los imputados se encuentran dos figuras de alto perfil que formaron parte del último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko o Timoleón Jiménez, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias Pastor Alape. Los otros nueve individuos imputados fueron comandantes regionales de estas estructuras guerrilleras. El proceso fue dirigido por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien actúa como correlatora del Caso 10, una unidad dedicada a esclarecer hechos de particular gravedad y relevancia histórica para el país.

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Por parte del extinto Bloque Magdalena Medio, fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; y Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas. En cuanto al Bloque Caribe, también conocido como Bloque Martín Caballero, la imputación incluye a Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero Fajardo, alias Hernando González; y Gilberto de Jesús Giraldo David, alias Aldemar Altamiranda. Otros miembros son Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias Manuel Ortiz o Mañe; y Héctor Enrique Hernández López, alias Fabio Borges. Solo Oviedo había sido capturado por la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo de Paz.

Gravedad de los delitos y víctimas identificadas

La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que estos once comparecientes son responsables directos de crímenes de guerra que incluyen homicidio, desplazamiento forzado, dirigir ataques intencionales contra la población civil y destruir bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales, escuelas e iglesias. También se les imputa matar o herir a traición, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad que no pueden recibir perdón judicial debido a su extrema gravedad, obligando a los imputados a responder ante la Justicia Transicional Restaurativa.

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La investigación se basó en el análisis de 733 relatos de víctimas y 72 informes de organizaciones de derechos humanos. Las víctimas escuchadas representan una amplia diversidad social: campesinos, jornaleros, docentes, líderes comunitarios, autoridades locales, comerciantes y miembros de pueblos afrodescendientes e indígenas, entre ellos los Bari, Kankuamo, Zenú, Wiwa y Wayuu. La JEP también tomó en cuenta testimonios de militares y policías que fueron víctimas de estos crímenes, asegurando que con esta medida se esclarece la verdad en territorios donde la presencia del Estado era escasa.

Contexto geográfico y hechos históricos documentados

El Bloque Magdalena Medio operó principalmente en Santander, Norte de Santander (Catatumbo), sur de Bolívar, sur del Cesar, noroccidente de Boyacá, y en las regiones de Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño. Por su parte, el Bloque Caribe actuó en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, con especial énfasis en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana. Esta distribución geográfica abarca regiones con alta densidad de violencia durante los años de conflicto.

La imputación documenta hechos que marcaron la historia nacional, tales como la toma guerrillera de Chalán y el atentado con un burro bomba en Sucre en 1996. También incluye el atentado contra la caravana de Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla en 2002, cuando era candidato presidencial, y masacres rurales como la de la finca La Duquesa en Tibú, Catatumbo, en 2004. Este tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 10 eleva el total de víctimas acreditadas a nivel nacional a 4.647, continuando con la labor de los autos anteriores dirigidos contra el Comando Conjunto Central y otros bloques.