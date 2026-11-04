JEP imputa a 11 exlíderes FARC por crímenes en Caribe y Magdalena Medio

La JEP responsabiliza a 11 comandantes de extintos Bloques Caribe y Magdalena Medio por crímenes de guerra y lesa humanidad en regiones históricamente afectadas por el conflicto.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha formalizado la imputación contra once antiguos comandantes de las extintas FARC-EP, identificando a estos individuos como los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en las regiones del Caribe y el Magdalena Medio. Esta decisión legal marca un hito significativo en la búsqueda de justicia transicional, ya que las acusaciones abarcan violaciones graves a los Derechos Humanos que ocurrieron durante décadas de conflicto armado en territorios donde la presencia del Estado era insuficiente o nula.

Responsabilidad y Estructura Delictiva

El proceso fue investigado por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, actuando como correladora del Caso 10, y concluye que estos exmandates ejercieron un control jerárquico directo sobre las estructuras paramilitares y guerrilleras que operaban en esas zonas. Los imputados del extinto Bloque Magdalena Medio son Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; y Jairo Reinaldo Cala Suárez, identificado como Jairo Quintero o Jairo Mechas. Por su parte, del Bloque Caribe fueron imputados Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero Fajardo, como Hernando González; Gilberto de Jesús Giraldo David, conocido como Aldemar Altamiranda; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Uriel Antonio Oviedo Aldana, llamado Manuel Ortiz o Mañe; y Héctor Enrique Hernández López, quien operaba bajo el nombre de Fabio Borges.

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Cargos Específicos y Gravedad Penal

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que estos once comparecientes son los principales arquitectos de crímenes que no benefician la amnistía, incluyendo homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra la población civil y violaciones sexuales. Los cargos también abarcan la destrucción de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales, escuelas e iglesias, así como la práctica de torturas, tratos crueles y asesinatos perpetrados mediante engaños. Debido a la extrema gravedad de estos hechos, la jurisprudencia establece que no pueden recibir perdón judicial, obligando a los imputados a responder ante la Justicia Transicional Restauratoria por sus acciones específicas.

Contexto Histórico e Impunidad Anterior

Esta resolución judicial revierte una tendencia histórica de impunidad que caracterizó a estas regiones durante la guerra, donde las dinámicas del conflicto dificultaron las labores de los fiscales y jueces, quienes fueron perseguidos, amenazados o asesinados. En el Caribe y el Magdalena Medio, el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un cien por ciento de impunidad, mientras que más del noventa y cinco por ciento de los procesos abiertos por denuncias no llegaron a juicio y más del setenta y dos por ciento de las investigaciones no superaron la etapa de indagación preliminar. La JEP entrega ahora la radiografía judicial más detallada que conoce el país sobre estas estructuras y los daños causados a las víctimas y los territorios.

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Alcance Territorial y Grupos Involucrados

La investigación abarca dos territorios específicos con distintas dinámicas operativas. El Bloque Magdalena Medio actuó en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, noroccidente de Boyacá y el Bajo Cauca antioqueño. Por su lado, el Bloque Caribe, también conocido como Bloque Martín Caballero, operó en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, concentrando su actividad en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko o Timoleón Jiménez, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias Pastor Alape, figuran en la resolución como figuras centrales en la estructura de mando general de estas organizaciones.

Evidencia Recopilada y Víctimas Escuchadas

La Sala de Reconocimiento de Verdad basó esta imputación en el estudio riguroso de las acreditaciones y los relatos de setecientas treinta y tres víctimas, incluyendo campesinos, líderes comunitarios, docentes y miembros de pueblos afrodescendientes e indígenas como los Bari, Kankuamo, Zenú, Wiwa y Wayuu. Además, se escuchó a militares y policías víctimas de crímenes de guerra, y se contrastaron setenta y dos informes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, quince versiones colectivas y nueve individuales de comparecientes de las antiguas FARC-EP. La documentación final también incorporó mil ochocientos cincuenta y nueve denuncias de la Fiscalía e informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, consolidando una prueba irrefutable ante la justicia colombiana.