JEP imputa a excomandantes de la Cuarta Brigada y Meval por crímenes en Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a Mario Montoya y José Leonardo Gallego por no proteger a civiles en operativos de 2001 y 2003. Conozca los detalles del caso 08 en la Comuna 13.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó formalmente este 30 de octubre a los excomandantes Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón por presuntas responsabilidad en crímenes contra la población civil durante operaciones militares y policiales en Medellín.

El ente judicial determinó que la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) fallaron en su deber de protección durante los desmantelamientos de estructuras guerrilleras en el occidente de la ciudad, ocurridos hace más de dos décadas.

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Razones de la imputación a los excomandantes

La imputación señala que Mario Montoya, excomandante de la IV Brigada, y José Leonardo Gallego, excomandante de la Meval, toleraron o no impidieron crímenes cometidos por la Fuerza Pública contra civiles inocentes.

Una investigación extensa que incluyó 150 diligencias y la revisión de más de 200 expedientes reveló que la línea entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares se difuminó, convirtiendo a personas no combatientes en blancos de ataques.

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Contexto histórico en la Comuna 13

El proceso forma parte del caso 08, enfocado en esclarecer crímenes atribuidos a alianzas entre miembros de la Fuerza Pública, funcionarios estatales y paramilitares durante el conflicto armado.

En Medellín, la investigación se centra en la Comuna 13 para analizar cerca de 41 operaciones realizadas entre 2001 y 2003, priorizando siete intervenciones mayores como Mariscal y Orión.

Debilidad en el cumplimiento del derecho internacional

El magistrado Gustavo Adolfo Salazar destacó que el Estado tenía la obligación de garantizar la vida de los habitantes, pero muchas operaciones se ejecutaron sin observar principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

La crisis de orden público en el occidente de Medellín se intensificó con la consolidación de la Oficina de Envigado y la presencia de milicias derivadas de las Farc y el ELN, generando una oleada de violencia crítica entre octubre de 2001 y enero de 2003.

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Próximos pasos y decisiones de los implicados

Durante el mes de noviembre, los implicados tienen la oportunidad de aceptar o rechazar los señalamientos, una decisión que definirá si el proceso avanza hacia una resolución rápida o pasa por la Unidad de Investigación y Acusación.