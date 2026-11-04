JEP imputa a excomandantes de las Farc por crímenes de violencia sexual

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa delitos a once exjefes guerrilleros por violaciones y torturas documentadas en testimonios de víctimas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) ha formalizado la imputación de múltiples delitos contra once excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc), entre ellos el histórico alias Timochenko. Esta acción legal responde a una serie de testimonios desgarradores presentados ante los magistrados, donde se detallan actos de crueldad extrema, incluyendo violaciones sistemáticas, torturas que dejaron secuelas físicas permanentes y desplazamientos forzados de poblaciones civiles.

Mecanismo Legal y Documentación de Hechos

El auto judicial recoge evidencias atribuidas a antiguos integrantes de los bloques Caribe y Magdalena Medio de la guerrilla, enfocándose específicamente en las afectaciones derivadas de la violencia sexual contra mujeres y otros miembros de la población civil. La documentación jurídica no solo enumera los cargos, sino que incorpora narrativas directas de supervivientes que describen condiciones médicas críticas, como hemorragias severas que redujeron su hemoglobina a niveles peligrosos de seis gramos, requiriendo intervenciones quirúrgicas urgentes como histerectomías.

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Testimonios de Secuelas Físicas y Psicológicas

Las declaraciones recogidas revelan patrones de abuso que incluyeron la mutilación corporal y el sufrimiento prolongado. Una víctima relató cómo perdió el uso de un brazo tras ser sometida a tortura, mientras otra narró episodios de violencia sexual múltiple acompañados de heridas con arma blanca en el pecho y extremidades. Estas agresiones ocurrieron en contextos de control territorial estricto, donde las familias eran atacadas por supuestas deudas o por la negativa de los esposos a pagar extorsiones previas.

Caso Específico en Segovia, Antioquia

Un incidente ocurrido en abril de 1994 ilustra la metodología utilizada por el Bloque Magdalena Medio. Cuatro hombres armados, identificables por sus brazaules de las Farc, ingresaron al hogar de una mujer en Segovia, Antioquia, para cobrar una deuda pendiente dejada por su esposo, quien había sido asesinado anteriormente por negarse a colaborar con la guerrilla. Durante la agresión, la mujer fue golpeada, amenazada con un cuchillo y sometida a violencia sexual, recibiendo además heridas punzocortantes que fueron utilizadas como castigo físico directo.

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Desplazamiento Forzado y Amenazas Familiares

La violencia extendida también tuvo como objetivo la destrucción del tejido familiar y el desplazamiento obligado. En otro caso documentado, cinco integrantes del Frente 24 del Bloque Magdalena Medio atacaron a una madre y a sus hijos, lesionando gravemente a los menores. Tras la agresión física y verbal, los perpetradores incendiaron la vivienda de la familia, obligándolos a abandonar su territorio y refugiarse en el casco urbano de San Pablo, Bolívar, bajo la amenaza constante de represalias si regresaban.

Impacto Psicosocial a Largo Plazo

Los relatos subrayan el silencio impuesto por el miedo y las consecuencias psicológicas duraderas que persisten años después de los hechos. Muchas víctimas mantuvieron el secreto sobre las agresiones incluso frente a sus familiares más cercanos, viviendo con pesadillas recurrentes y ansiedad extrema hacia figuras de autoridad uniformada. El trauma generado no solo alteró su calidad de vida inmediata, sino que estableció un estado de inseguridad permanente que requiere atención médica y apoyo psicosocial continuo para su recuperación parcial.