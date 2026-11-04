JEP imputa a Mario Montoya por crímenes en la Comuna 13

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó al general retirado Mario Montoya por crímenes de lesa humanidad en Medellín entre 2001 y 2004.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una imputación formal contra el general retirado Mario Montoya por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2004. Esta decisión judicial coloca nuevamente a la Operación Orión, llevada a cabo el 23 de octubre de 2002, en el centro de la justicia transicional colombiana y cuestiona las acciones del mando militar de la época.

La imputación se fundamenta en la responsabilidad por mando y omisión del excomandante de la Cuarta Brigada. La fiscalización busca determinar qué medidas采取了 o dejó de tomar el entonces oficial superior frente a graves violaciones al derecho internacional humanitario, incluyendo desapariciones forzadas y homicidios de personas protegidas.

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Mecanismo de responsabilidad del mando militar

El proceso legal establecido por la JEP examina específicamente la cadena de mando y la capacidad de control que ejercía Mario Montoya sobre sus subordinados. La entidad judicial investiga si el general retirado permitió, ordenó o simplemente omitió detener conductas ilegales cometidas por integrantes de la fuerza pública bajo su autoridad directa durante los años de mayor violencia en el sector.

Esta estructura de responsabilidad no solo abarca a Mario Montoya, sino que también implica a otros antiguos integrantes de las fuerzas militares. La jurisdicción ha identificado la necesidad de esclarecer cómo las decisiones de alto nivel facilitaron o ignoraron los crímenes documentados en esa zona estratégica de la ciudad durante el conflicto armado interno.

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Despliegue de la Fiscalía y otros implicados

Como parte de este procedimiento, la JEP ha remitado información a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a otros actores y funcionarios de la época, incluyendo al exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez. Esta solicitud busca determinar si existió alguna responsabilidad por omisión frente a los hechos de violencia y el manejo irregular de recursos públicos durante ese periodo crítico.

Es fundamental aclarar que Luis Pérez no está siendo imputado en esta decisión específica de la jurisdicción. Lo que se ha trasladado a la Fiscalía es información para que determine si hay méritos para abrir o avanzar en investigaciones sobre su posible responsabilidad institucional y administrativa en relación con las denuncias de la época.

Impacto real y cifras de victimización

La investigación se basa en datos concretos que documentan el sufrimiento de la comunidad. La JEP registró 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas dentro de este universo provisional. Estas cifras incluyen 87 víctimas de desaparición forzada, 80 casos de homicidio, 289 hechos de desplazamiento forzado, 34 casos de tortura y siete de violencia sexual, entre otras graves violaciones.

El hallazgo de restos humanos en La Escombrera en 2024 respaldó décadas de denuncias de las madres de la Comuna 13. Sin embargo, también se descubrió que cuatro cuerpos inhumados en el Cementerio Universal de Medellín han desaparecido de las fosas comunes del corregimiento de San Cristóbal, lo que genera nuevas preguntas sobre el destino de los fallecidos.

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Próximos pasos y contexto judicial

El general Mario Montoya ya enfrenta otro expediente en la JEP relacionado con los falsos positivos en el oriente antioqueño, bajo el Caso 03. La presente imputación podría llevar el proceso a un juicio adversarial, dado el falta de reconocimiento de responsabilidad por parte del militar retirado.

Este capítulo judicial recuerda que la Operación Orión fue una de las mayores intervenciones militares y policiales en un entorno urbano en Colombia. La pregunta pendiente sigue siendo quién ordenó, permitió o dejó de impedir los crímenes y dónde están los cuerpos que aún no han podido ser recuperados por sus familias.