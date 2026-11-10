JEP imputa crímenes de guerra por 32 masacres en Montes de María

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 exintegrantes de la Armada y la Policía por 32 masacres en Montes de María entre 1999 y 2001.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) anunció el martes 10 de noviembre la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada y a dos de la Policía Nacional, en calidad de máximos responsables. La decisión se relaciona con su presunta participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil en Montes de María.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, las masacres, ocurridas entre 1999 y 2001, se cometieron en el marco de un alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales. La medida se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08.

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Cómo operó el alineamiento estratégico en Montes de María

La JEP explicó que el alineamiento se manifestó mediante acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones e intercambio de información. Según su comunicado, también incluyó la facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas, tolerancia operacional y actuaciones dirigidas a favorecer, ejecutar, sostener u ocultar los crímenes.

La Sala sostiene que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de organizaciones insurgentes. Esa señalación, de acuerdo con la JEP, produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial.

La JEP indicó que la investigación permitió establecer que la población campesina fue señalada reiteradamente como colaboradora real o potencial de las extintas Farc. Según la declaración de la entidad, esa estigmatización convirtió liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en criterios de sospecha y selección de víctimas.

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Quiénes son los 11 imputados por las masacres

La JEP imputó crímenes a 11 personas: nueve exintegrantes de la Armada y dos de la Policía Nacional. Para ello, la Sala examinó sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos, capacidades y acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.

Los exintegrantes de la Armada imputados son Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.

Los exintegrantes de la Policía Nacional imputados son Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.

La JEP señaló que estas imputaciones son el resultado de un ejercicio de contrastación de información. Ese proceso incluyó informes, versiones voluntarias de los comparecientes, observaciones de las víctimas, declaraciones, actuaciones de la justicia ordinaria, de la Justicia Penal Militar, de Justicia y Paz, e información oficial del Ministerio de Defensa y otras autoridades.

Cuatro masacres examinadas y 1.219 víctimas acreditadas

La Sala examinó cuatro de las 32 masacres para establecer dinámicas criminales, modalidades de violencia y responsabilidades individuales. Los casos estudiados corresponden a las incursiones paramilitares de Capaca, El Bongal y Campo Alegre, los días 16 y 17 de agosto de 1999.

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Los otros casos analizados son El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, en febrero de 2000; El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo, entre el 9 y el 17 de octubre de 2000; y Chengue, en enero de 2001.

En estos cuatro casos fueron asesinadas 169 personas, mientras que en las otras 28 masacres que contempla la decisión murieron 115, para un total de 284 víctimas mortales. Sin embargo, la Sala estableció que la violencia no se limitó a homicidios.

También se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y desplazamientos forzados. En total, se acreditaron 1.219 víctimas: 1.191 individuales, 25 colectivas, dos territorios (Montes de María y Canal del Dique) y una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas indeterminadas.

Plazos procesales tras la imputación en el Subcaso

Tras la imputación, los comparecientes tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o para controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba.

Las víctimas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo de 15 días hábiles para formular observaciones sobre la imputación.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir la resolución que definirá las sanciones restaurativas dentro del Subcaso Montes de María.