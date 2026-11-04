JEP Ordena Investigación Contra Luis Pérez Gutiérrez por Operación Orión

La JEP imputa al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez por su rol en la Operación Orión de 2002 en Medellín, donde se investigan crímenes contra civiles en la Comuna 13.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó formalmente investigar al exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, por los eventos ocurridos durante su mandato en la comuna 13 (San Javier) en el año 2002. Este paso legal surge como consecuencia directa de la Operación Orión, un operativo militar que resultó en la muerte de decenas de civiles y que sigue siendo objeto de escrutinio judicial y social. La autoridad jurídica busca determinar el nivel de responsabilidad política y administrativa del exmandatario ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo.

Responsabilidad del Exalcalde en los Hechos

El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez anunció la decisión durante la presentación de los hallazgos correspondientes al subcaso Antioquia 1, dentro del caso 08, el cual está documentado en el proceso de La Escombrera. Según señaló el magistrado, existen evidencias que indican que Luis Pérez Gutiérrez estaba plenamente informado sobre las irregularidades y el accionar militar en la zona. Varias comparecencias y reuniones verificadas sugieren que el exalcalde conocía el alcance de las operaciones y las consecuencias civiles que estas estaban provocando.

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Detalles de las Operaciones Militares

Uno de los hechos centrales de la investigación es un operativo registrado el 21 de mayo de 2002, durante el cual ocurrió un tiroteo que dejó múltiples víctimas entre la población civil. Entre las víctimas se encontraban menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores que residían en el occidente de Medellín. La pregunta central que formula la JEP a Luis Pérez Gutiérrez es por qué no tomó medidas para informar o detener el accionar de la tropa cuando el número de civiles afectados era enorme y evidente.

Declaraciones Controversiales y Exhumaciones

La presión sobre la gestión de Pérez Gutiérrez aumenta debido a las declaraciones que realizó el 31 de julio de 2003, luego de la exhumación de cuerpos en la vereda Bellavista, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. En ese entonces, el exalcalde afirmó que los cadáveres pertenecían a milicianos o paramilitares que habían fallecido años atrás. Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que las víctimas murieron entre cuatro semanas y ocho meses antes de las exhumaciones, lo que confirma que los fallecimientos ocurrieron durante su administración.

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Otros Investigados en el Proceso

Además de Luis Pérez Gutiérrez, la JEP ordenó la apertura de la investigación contra los generales retirados Mario Montoya y Leonardo Gallego, así como contra otros 10 integrantes de la fuerza pública. Estos oficiales habrían participado en una de las operaciones militares más polémicas ejecutadas en Medellín. El documento de 1.337 páginas del proceso detalla cómo estas acciones militares desviaron esfuerzos para esclarecer la verdad sobre las desapariciones forzadas presentadas durante estos combates.

Impacto y Próximos Pasos Judiciales

Este anuncio marca un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes de la Operación Orión y establece precedentes sobre la responsabilidad de los líderes civiles en zonas de conflicto. La JEP continúa su labor para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades individuales y colectivas. Las próximas audiencias y diligencias judiciales se centrarán en examinar la cadena de mando y la información que circuló entre la administración municipal y las unidades militares en 2002 y 2003.