JEP ordena medidas memoria Palacio de Justicia 41 años 2026

La JEP ordena preservar la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia mediante resignificación de sitios y educación en las Fuerzas Públicas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado dos medidas orientadas a preservar y dignificar la memoria de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En lo que va de 2026, estas decisiones buscan garantizar que la verdad sobre los hechos ocurridos en noviembre de 1985 permanezca intacta para las futuras generaciones.

Resignificación de espacios de tortura y violencia

La primera medida se conoció el pasado 22 de abril, cuando la justicia transicional decretó medidas cautelares por un año para que tres lugares relacionados con la tortura y desaparición de personas que salieron del Palacio de Justicia sean resignificados. Las medidas fueron solicitadas ante la JEP por Helena Urán Bidegain, académica e hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, quien fue asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Puntualmente, se trata de la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá y el Cementerio del Sur y Parque Villamayor.

Also read Restricciones de pista en el Aeropuerto José María Córdova en noviembre 2026

Sobre la Casa del Florero, utilizada durante el holocausto por la Fuerza Pública como lugar de interrogatorios y torturas, la JEP ordenó consolidar y mantener de manera permanente la sala "6 y 7 de noviembre de 1985" como un espacio para narrar y resignificar lo ocurrido. La jurisdicción ordenó implementar recorridos pedagógicos por los espacios del museo que fueron utilizados por las autoridades, así como instalar placas con frases destinadas a contribuir a la reconstrucción de la memoria.

Estas medidas debían ser coordinadas por el Ministerio de Cultura, la Oficina Asesora de Memoria Institucional (OAMISIP) y la Oficina de Justicia Restaurativa de la JEP, en un plazo de tres meses. Esta coordinación busca asegurar que los espacios históricos no sean olvidados y se conviertan en lugares de reflexión y educación continua para la sociedad colombiana.

Advertisement

Placas y cátedras en el Cantón Norte de Bogotá

Sobre las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá, que, según la jurisdicción, fueron escenario de graves violaciones a los derechos humanos, se ordenó la instalación de una placa para recordar lo sucedido en noviembre de 1985. De acuerdo con la JEP, en ese lugar se cometieron crímenes contra personas que salieron con vida de la toma y retoma y que, con el paso de los años, se convirtieron en espacios de "silencio y desidia institucional".

Según la JEP, la finalidad de la instalación de esta placa es "dejar constancia visible de los crímenes allí perpetrados, garantizando que quienes habitan y transitan el espacio conozcan su significado histórico, y contribuyendo así a la preservación de la memoria y a la dignificación de las víctimas". La medida busca visibilizar la verdad y evitar que los hechos queden en el olvido.

Además, se ordenó la creación de una cátedra obligatoria sobre "derechos humanos y memoria histórica sobre los hechos del Palacio de Justicia" para todas las escuelas de formación de la Fuerza Pública. La justicia transicional también ordenó diseñar e instalar al menos cuatro murales de memoria histórica en los espacios disponibles entre las rejas del Cantón Norte, como una medida de resignificación simbólica que integre la memoria en el entorno militar.

Impacto histórico y cifras de víctimas del holocausto

Este 6 y 7 de noviembre se cumplen 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, los hechos dejaron un saldo de 94 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, y al menos otras 12 desaparecidas. Sin embargo, estas cifras no dan cuenta de la totalidad de las víctimas y, hasta hoy, muchos continúan buscando el rastro de sus seres queridos desaparecidos durante la toma por parte del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas militares.

Advertisement

La JEP ordenó incorporar de manera permanente en los museos de la Fuerza Pública exposiciones sobre "los hallazgos de las comisiones de la verdad y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia sobre los hechos del Palacio de Justicia de Colombia". Esta integración busca que la narrativa institucional de las Fuerzas Militares incluya la verdad establecida por los organismos internacionales y locales de derechos humanos.

Estas acciones marcan un paso significativo en el proceso de justicia transicional en Colombia, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y sus familias. La JEP continúa su labor para asegurar que la memoria de los hechos del Palacio de Justicia sea preservada y que se tomen medidas concretas para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos en el futuro.