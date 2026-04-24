JEP ordena resignificación de lugares clave vinculados a la toma del Palacio de Justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz ordena medidas cautelares para transformar la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur en espacios de memoria, verdad y dignificación para las víctimas de los hechos de noviembre de 1985.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) ha emitido una orden de medidas cautelares de gran relevancia histórica y simbólica, enfocadas en la resignificación de tres lugares clave vinculados a la trágica toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985: la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur.

Esta decisión, tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, representa un paso fundamental en el proceso de construcción de memoria, verdad y dignificación para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante esos días fatídicos. La JEP busca transformar estos espacios, marcados por el dolor y la impunidad, en escenarios de reflexión, aprendizaje y reconciliación, donde se honre la memoria de las víctimas y se promueva la no repetición de tales atrocidades.

La orden se fundamenta en la necesidad imperante de preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, un evento que marcó profundamente la historia de Colombia y dejó cicatrices imborrables en la sociedad. El proceso cautelar se ha caracterizado por la participación activa y directa de las víctimas, quienes han tenido la oportunidad de expresar sus propuestas, observaciones y necesidades a través de espacios de diálogo inclusivos y respetuosos.

Esta participación victimaria ha sido esencial para orientar las acciones de resignificación y garantizar que estas respondan a las expectativas y demandas de quienes sufrieron directamente las consecuencias de la violencia. La JEP ha reconocido la importancia de escuchar las voces de las víctimas y de incorporar sus perspectivas en el diseño e implementación de las medidas cautelares.

En el caso específico de la Casa del Florero, la JEP ha ordenado la consolidación permanente de la sala dedicada al “6 y 7 de noviembre de 1985” como un espacio de memoria histórica de primer orden. Además, se ha dispuesto la implementación de recorridos guiados por las áreas del museo que fueron utilizadas por la fuerza pública durante los hechos, con un enfoque pedagógico y restaurativo que permita a los visitantes comprender la complejidad de lo sucedido y reflexionar sobre las causas y consecuencias de la violencia.

Estos recorridos deberán contar con la participación activa de las víctimas, quienes podrán compartir sus testimonios y experiencias con los visitantes. Para el Cantón Norte, la JEP ha solicitado al Ministerio de Defensa la adopción de medidas de resignificación simbólica que incluyan la instalación de una placa conmemorativa que reconozca el lugar como escenario de violaciones a los derechos humanos, la creación de una cátedra obligatoria en derechos humanos y memoria histórica sobre el Palacio de Justicia en las escuelas de formación del Ejército Nacional, y el diseño de murales visibles desde el espacio público que transmitan mensajes de paz, reconciliación y no repetición.

Asimismo, se ha dispuesto la creación de una exposición permanente en los museos del Ejército que aborde de manera crítica y honesta los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Todas estas acciones deberán ser concertadas con las víctimas y orientadas a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral.

La JEP también ha ordenado a la Alcaldía Mayor de Bogotá la formulación de un proyecto de resignificación del espacio público en los alrededores del Cantón Norte, bajo criterios de bajo impacto, reversibilidad y participación efectiva de las víctimas. En cuanto al Cementerio del Sur, la JEP ha dispuesto la implementación de acciones en el Parque Zonal Villamayor, mediante la creación de murales e instalaciones móviles que permitan visibilizar su uso como fosa común durante los años ochenta, una época marcada por la violencia política y la impunidad.

Estas acciones buscan honrar la memoria de las víctimas que fueron enterradas en este lugar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Colombia. Como parte integral de esta decisión, la JEP ha ordenado la creación de una mesa técnica interinstitucional encargada de diseñar una Ruta de la Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia, que conecte estos tres lugares emblemáticos con el Palacio como eje central.

Esta ruta permitirá a los visitantes recorrer los escenarios clave de la tragedia y comprender la magnitud de los hechos ocurridos. La medida cautelar se originó a partir de una solicitud presentada en 2023 por Helena Urán Bidegaín, quien solicitó la protección, conservación y resignificación de estos espacios como escenarios de duelo y acciones restaurativas.

En el desarrollo del proceso, la JEP ha realizado diversas actuaciones para el esclarecimiento de lo ocurrido, incluyendo solicitudes de información a la Fiscalía, requerimientos a Medicina Legal sobre posibles signos de tortura y gestiones para la desclasificación de archivos en poder del Gobierno de Estados Unidos. El proceso también ha contemplado la elaboración y ajuste de propuestas de memoria con la participación activa de las víctimas, así como recorridos y análisis técnicos en los lugares intervenidos, lo que ha permitido definir acciones concretas y estructurar una ruta restaurativa con un enfoque participativo, plural e incluyente.

Esta decisión de la JEP representa un hito en el camino hacia la justicia transicional y la reconciliación en Colombia, y reafirma el compromiso del Estado con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una paz duradera





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