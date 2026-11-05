JEP recorta contratos un 85% y elimina protecciones tras polémica

El presidente de la JEP Danilo Rojas anuncia austeridad extrema con 85% de recorte en contratos y reducción de esquemas de protección para magistrados y víctimas ante críticas presupuestales.

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), Danilo Rojas, presentó durante su acto de posesión un drástico plan de austeridad que transforma la operación diaria de la entidad. La jurisdicción comenzará a trabajar virtualmente, entregará su edificio actual y eliminará los esquemas de protección de los magistrados, además de recortar el 85 % de los contratos de prestación de servicios.

Detalles del recorte presupuestal

Estas medidas se anuncian en medio de los cuestionamientos por los gastos de la entidad y la polémica por el manejo de sus recursos. La JEP, sin embargo, se sostiene en defender su ejecución presupuestal y asegura que las reducciones ponen en riesgo la atención y protección de las víctimas.

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Danilo Rojas explicó que se reducirán los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos. Los secretarios ejecutivos prescindirán completamente de estos esquemas, mientras que para los demás magistrados y fiscales se variará y reducirá la protección. Esta decisión generará un ahorro aproximado de 37 mil millones de pesos anuales.

Ante la sensibilidad de esta decisión, Danilo Rojas informó que pedirá al Gobierno Nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes. También se decidió un recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios, lo que representará un ajuste aproximado de 83 mil millones de pesos.

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Posturas de los actores involucrados

Las críticas hacia la JEP han sido intensas debido a la percepción de gastos excesivos y opacidad en el manejo de fondos públicos. La defensa de la entidad se centra en la necesidad de mantener la integridad de los procesos y la seguridad de las personas involucradas, argumentando que los recortes extremos podrían comprometer la misión de justicia transicional.

Los sectores que cuestionan la gestión financiera de la JEP exigen transparencia y eficiencia, señalando que los recursos pueden destinarse a otras prioridades nacionales. La respuesta de Danilo Rojas busca equilibrar la necesidad de ahorro con la obligación legal de proteger a quienes participan en los procesos de paz.

Impacto real y próximos pasos

La implementación del trabajo virtual y la entrega del edificio implican cambios estructurales importantes en la forma de operar de la JEP. Los magistrados y funcionarios deberán adaptarse a nuevas modalidades de trabajo que prioricen la eficiencia económica sin sacrificar la calidad de las sentencias y decisiones judiciales.

La reducción de los esquemas de protección afecta directamente a las víctimas, testigos y comparecientes, quienes ahora dependen de que el Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de su seguridad. Este traspaso de funciones es crítico para garantizar que no haya impunidad ni represalias contra quienes colaboran con la justicia.

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Los 83 mil millones de pesos ajustados por los contratos de prestación de servicios representan una reducción significativa en la capacidad operativa de la entidad. La JEP deberá priorizar las funciones esenciales y redefinir su relación con proveedores externos para mantener sus actividades principales dentro del nuevo marco financiero establecido.