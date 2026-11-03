JEP solicita investigar a Luis Pérez por silencio en operaciones Orión y Mariscal

La Jurisdicción Especial para la Paz ordena investigar a Luis Pérez por su rol en las operaciones militares de 2002 que afectaron a la Comuna 13 de Medellín.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) ha iniciado el trámite formal para investigar al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez, debido a presuntas omisiones durante su mandato. Este proceso jurídico se centra específicamente en su actuación y silencio ante las operaciones militares de la Operación Orión y la Operación Mariscal, eventos históricos que transformaron drásticamente la dinámica social y de seguridad en el sector de la Comuna 13.

Los documentos oficiales y los testimonios recolectados por la JEP sugieren que la inacción del mandatario no fue un vacío informativo, sino una postura deliberada frente a intervenciones que resultaron en víctimas civiles. La autoridad judicial requiere profundizar en las responsabilidades políticas y administrativas de Pérez, cuestionando cómo su gestión permitió o facilitó el despliegue de fuerzas armadas en una zona previamente marcada por conflictos armados internos.

Also read JEP concluye que Luis Pérez Gutiérrez conocía crímenes en Comuna 13

Detalles de las Operaciones Militares

El expediente detallado por la JEP, liderado por los magistrados Gustavo Salazar y Óscar Parra Vera, abarca más de 1.300 páginas de pruebas y testimonios. Este extenso informe reconstruye la cronología de los hechos, citando declaraciones de los comandantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes describieron el desarrollo táctico de las operaciones y el papel indirecto pero significativo del entonces alcalde en su preparación.

Como evidencia fundamental, la JEP incorporó el Decreto 1995 del 4 de octubre de 2002. Esta norma, emanada de la administración de Pérez, estableció restricciones severas a la movilidad ciudadana y exigió un empadronamiento obligatorio para el registro de viviendas. Estas medidas preparatorias fueron diseñadas para facilitar la posterior militarización de los barrios de la Comuna 13, una zona que en ese entonces enfrentaba una compleja realidad con la presencia de estructuras armadas ilegales.

Advertisement

Posiciones y Testimonios Clave

Luis Pérez declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que tuvo conocimiento de la Operación Orión en la mañana del 17 de octubre de 2002, momento en el cual las tropas ya se encontraban desplegadas en la Comuna 13. No obstante, el mismo mandatario reconoció que estaba al tanto de la operación y admitió haber solicitado intervenciones específicas en la zona durante ese periodo crítico de conflicto armado.

Un acta de un consejo de seguridad, revelada por la autoridad judicial, evidencia una contradicción en la postura pública de Pérez. El documento muestra que, apenas 48 horas después del inicio de la Operación Orión, el exalcalde envió un mensaje de agradecimiento a los generales Mario Montoya y Gallego. En dicho comunicado, Pérez calificó la labor ejecutada por los mandos militares como ejemplar, lo que contradice su defensa de ignorancia o impotencia ante los sucesos.

Cambio de Estrategia de Seguridad

La percepción de seguridad en la Comuna 13 experimentó un giro radical bajo la gestión de Pérez, un cambio que el mismo exmandatario atribuye a un intento de atentado sufrido durante una visita a la zona. Según su testimonio en la indagatoria realizada el 19 de febrero de 2025, el incidente donde se refugió debajo de un bus modificó su enfoque político hacia el sector.

Antes de este evento, la administración de Pérez había establecido como objetivo principal recuperar la seguridad de la ciudad mediante el aumento del pie de fuerza policial y la creación de frentes de seguridad urbanos. Estas iniciativas incluyeron convenios interadministrativos con recursos significativos, destinados a premiar a ciudadanos que colaboraran con la seguridad pública, buscando una vía pacífica y comunitaria para abordar la violencia.

Advertisement

Impacto Social y Próximos Pasos

La Operación Mariscal, llevada a cabo el 21 de mayo de 2002, representa otro punto crucial en la investigación. Esta intervención conjunta entre el Ejército, la Policía y paramilitares dejó un saldo trágico de nueve personas muertas, 33 heridos y 37 capturados. La JEP está evaluando si la política de seguridad impulsada por Pérez contribuyó a las condiciones que permitieron este tipo de intervenciones letales.

Testimonios de residentes y docentes de la Comuna 13 indican que, a partir de 2001, la narrativa gubernamental comenzó a culpar exclusivamente a esta comuna de toda la criminalidad en Medellín. Esta retórica política, que equiparaba el problema de la seguridad con la existencia del sector, alienó a la comunidad y sentó las bases ideológicas para las acciones militares posteriores, un aspecto que la JEP busca esclarecer para determinar las responsabilidades del exalcalde en el daño estructural sufrido por la población civil.