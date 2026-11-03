JEP: Víctima de las Farc exige audiencia presencial contra Sandra Ramírez

Deisy Dorelly Guanaro rechaza el aplazamiento de la audiencia de la excongresista Sandra Ramírez ante la JEP, exigiendo justicia por hechos de violencia sexual y reclutamiento.

Deisy Dorelly Guanaro, víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( Farc) y activista del colectivo Rosa Blanca, ha rechazado firmemente la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de la excongresista Sandra Ramírez. Esta diligencia estaba programada para el miércoles 4 de noviembre en el marco del Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de esclarecer la intervención de Ramírez cuando esta era conocida en las filas guerrilleras como Griselda Lobo y compañera sentimental del excomandante alias Tirofijo.

Solicitud de audiencia escrita rechazada por víctima

A pocas horas de la comparecencia, la defensa de Ramírez solicitó que no fuera escuchada de manera presencial y que, en su lugar, respondiera por escrito en un plazo de 30 días. La estrategia legal plantea remitir a la compareciente un cuestionario que integre la hipótesis investigativa, las menciones reseñadas y las demandas de verdad de las víctimas acreditadas. Sin embargo, Guanaro manifestó su rechazo contundente a esta medida, exigiendo a la JEP que mantenga la fecha original de la audiencia.

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La activista cuestionó públicamente que, tras una década de hechos, aún no existan respuestas concretas sobre las denuncias presentadas. Guanaro reclamó que no se sigan postergando las comparecencias ante la jurisdicción especial, argumentando que diez años han sido suficientes y preguntando cuánto más deben esperar las víctimas para obtener justicia por los crímenes denunciados.

Testimonios sobre reclutamiento y abuso en San Vicente del Caguán

La investigación de la JEP incluye hechos de violencia sexual y reproductiva contra menores de edad dentro de la antigua guerrilla. El testimonio de Guanaro, quien asegura que fue reclutada por las Farc cuando tenía 11 años, sostiene que conoció a Ramírez un año después tras ser trasladada a San Vicente del Caguán. Según su relato, Ramírez reunía grupos de más de 20 niñas, de entre 11 y 13 años, les entregaba ropa interior y las obligaba a desfilar frente a comandantes guerrilleros.

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Guanaro describe un sistema coercitivo donde quienes se negaban a complacer a los comandantes podían ser sometidas a consejos de guerra. Este procedimiento interno actuaba como un juicio ficticio que podía terminar en consecuencias severas, incluyendo tortura. La víctima también señaló al excomandante guerrillero y exsenador Pablo Catatumbo de haberla abusado sexualmente durante uno de estos episodios.

Negación de Ramírez y apelativos usados por las menores

Según el relato de la activista, después de sufrir la agresión, Ramírez volvió a entregarle ropa interior para que participara en otro desfile, a pesar de que ella aún estaba herida. Por estos hechos, Guanaro asegura que denominaba a Ramírez como la carnicera, un apelativo que, según dijo, también era utilizado por otras menores reclutadas en la misma situación.

La excongresista ha negado reiteradamente todas las acusaciones formuladas contra ella. Ramírez ha asegurado en declaraciones previas que nunca cometió los delitos que le son atribuidos por las víctimas y defensores de derechos humanos en el contexto del Caso 07.