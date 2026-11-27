Protestas en Jericó y Támesis frenan exploración de AngloGold Ashanti. Denuncian uso de bombas y bloqueos en una disputa que lleva años y tiene capítulo judicial.

Una confrontación física y verbal sacudió la zona rural de Jericó, en el Suroeste antioqueño, durante las protestas contra la minería. Guillermo León Bermúdez, propietario de fincas en Jericó y Pueblo Cabildo, desafió a un oficial de la Policía Nacional mostrándole su tierra y sus cultivos. La escena del video viralizó la lucha de los campesinos que defienden el agua y el paisaje contra el proyecto de cobre.

Escalada de violencia en veredas

La tensión se disparó en la noche del miércoles 25 de noviembre con enfrentamientos en las veredas Vallecitos y La Soledad. Denuncias en redes sociales indican que el Escuadrón Móvil Antidisturbios utilizó bombas aturdidoras para despejar corredores. Estas acciones buscan reafirmar el control del territorio frente al avance de la actividad extractiva autorizada.

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El papel de AngloGold Ashanti

Las protestas intentan detener la exploración del proyecto Quebradona de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Los habitantes temen que la actividad afecte las fuentes de agua, la biodiversidad y la vocación agrícola de Jericó y Támesis. La disputa se reactivó tras la autorización de la Agencia Nacional de Minería del 19 de agosto, válida hasta el 8 de diciembre de 2027.

Desacuerdos sobre legalidad y comunidad

La ANM denegará prórroga en diciembre de 2025 por falta de Estudio de Impacto Ambiental y cuestionamientos a la socialización. La exploración permite recoger datos geológicos pero no implica licencia para explotar minerales. Un grupo de 281 organizaciones rechazó a la empresa como no grata en el Suroeste antioqueño.

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Conflictos por bloqueos y accesos

AngloGold Ashanti reportó que cinco camionetas fueron retenidas en Vallecitos impidiendo el paso de trabajadores. Luz Alba Villegas, coordinadora de la minera, afirmó que los permios se concertaron con propietarios y que hay apoyo comunitario. Residentes locales contradicen esto, señalando que los vehículos bloquearon la vía rural y restringieron el tránsito.

Implicaciones judiciales futuras

El conflicto tiene un capítulo judicial activo que incluye imputaciones a 11 campesinos por secuestro y hurto. La Fiscalía imputó por hechos entre 2022 y 2023, con audiencia postergada para marzo de 2027. Este contexto legal añade una capa de complejidad a las protestas sociales y a la defensa del territorio antioqueño.