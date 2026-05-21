Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeria Delgado detenidos en presunta participación en desaparición forzada y ocultación de elementos probatorios

Investigados por la presunta participación en la desaparición forzada y la ocultación de elementos probatorios, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeria Delgado fueron detenidos este martes en Bogotá. La Comisión de Acusación abrió indagatoria previa contra el presidente Petro por versiones de alias Pipe Tuluá sobre presuntos aportes a la campaña electoral. Yulixa Toloza reclama una ley que regule la práctica de la cirugía plástica estética en Colombia, después de determinar que sufrió un deterioro progresivo en su salud tras una intervención estética.

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeria Delgado, investigados en la presunta participación en la desaparición forzada y la ocultación de elementos probatorios , fueron detenidos este martes en Bogotá.

Yulixa Toloza, una mujer de hemolytic-uremic syndrome, ha reclamado una ley que regule la práctica de la cirugía plástica estética en Colombia. Tras una intervención estética, la mujer sufrió un deterioro progresivo en su salud. Su falso cirujano, Eduardo Ramos, continúa dando la sensación de estar detrás del procedimiento practicado a Toloza





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