Jesús de Miguel ingresa en UCI tras paro cardiorrespiratorio en partido del CD Tenerife

El futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, enfrenta una condición grave pero estable en la UCI tras sufrir un choque violento con el portero del FC Andorra que provocó su paro cardiorrespiratorio.

Jesús de Miguel, delantero del Club Deportivo Tenerife, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un partido de fútbol. La grave incidencia ocurrió en el encuentro de la duodécima jornada de la Segunda División de España contra el FC Andorra, obligando a la suspensión inmediata del juego y generando una profunda preocupación en el mundo del deporte español.

Detalles del choque y suspensión del partido

El incidente fatal en el campo se produjo en los instantes finales del encuentro celebrado el lunes, cuando el futbolista intentaba controlar un balón en la zona central del campo. En esa jugada específica, De Miguel sufrió un violento impacto con Owono, el portero del FC Andorra, lo que derivó en un fuerte golpe que provocó la detención cardíaca del atacante. Los servicios médicos intervinieron rápidamente en el terreno de juego y lograron reanimar al jugador antes de proceder con su evacuación urgente en ambulancia hacia el centro hospitalario más cercano para recibir tratamiento especializado.

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Posición oficial del CD Tenerife y estado clínico

A través de un comunicado oficial publicado en sus canales, el Club Deportivo Tenerife confirmó que Jesús de Miguel mantiene una condición estable, aunque dentro de la gravedad, mientras recibe atención médica continua. El club ha informado que los servicios médicos están presentes en el hospital y se comprometen a facilitar cualquier novedad sobre su evolución mediante los medios autorizados. Esta declaración busca mantener a la afición y a los medios informados con precisión, evitando la especulación mientras el equipo de salud monitorea de cerca la recuperación del deportista.

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Reacciones del FC Andorra y solidaridad institucional

El FC Andorra emitió un mensaje de apoyo inmediato a través de su perfil oficial en la red social X, expresando su deseo de una pronta recuperación para el jugador español. La entidad resaltó que sus servicios médicos se desplazaron junto al futbolista hasta el hospital para realizar un seguimiento oportuno de su estado de salud. Asimismo, el club andorrano enfatizó su compromiso de comunicar cualquier avance significativo sobre la salud de De Miguel a través de sus canales oficiales, demostrando solidaridad institucional y respeto por la seguridad de los competidores en la liga.

Impacto en la afición y próximos pasos médicos

La noticia ha generado una ola de solidaridad masiva, con mensajes de apoyo dirigidos tanto al jugador como a su familia y al equipo del CD Tenerife desde diversas instancias del deporte. Los profesionales de la salud continúan evaluando la situación clínica en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde se ha confirmado la estabilidad de los signos vitales tras la reanimación. Los próximos días serán determinantes para conocer la extensión real de las lesiones internas y definir el calendario de rehabilitación del futbolista, mientras el mundo del fútbol espera con ansias su reintegro a la normalidad.