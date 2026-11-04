Jesús Owono bajo investigación judicial y deportiva por muerte de De Miguel

El portero Jesús Owono enfrenta sanciones de la RFEF y una investigación penal por la muerte de Jesús De Miguel, con pruebas psicológicas para determinar intencionalidad.

El portero Jesús Owono del Andorra Club se enfrenta a un doble proceso sancionador: uno deportivo a cargo de la Real Federación Española de Fútbol ( RFEF) y otro judicial abierto por la Fiscalía y la Policía Nacional tras la muerte del jugador Jesús De Miguel. El incidente ocurrió durante el partido jugado contra el CD Tenerife, un choque competitivo que derivó en una tragedia para el mundo del fútbol ibérico.

Sanción deportiva y reglamento RFEF

La sanción deportiva parece inevitable y se aproxima al castigo máximo permitido por el reglamento de la RFEF, el cual establece una suspensión de 12 fechas para el jugador y una multa económica tanto para el club como para el futbolista. Esta medida administrativa se aplica de forma automática en el ámbito competitivo y arbitral.

Also read Caso Jesús de Miguel: futbolista sufre amenazas tras ser confundido con el guardameta Jesús Owono

El juez central del encuentro, Miguel Ángel Pérez, detalló en su acta oficial que la acción ocurrió dentro del juego, aunque condenó la excesiva fuerza empleada en el impacto. La descripción oficial de la expulsión indica que Owono impactó bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa.

Investigación judicial y defensa legal

Mientras tanto, la justicia ordinaria española ha iniciado una investigación formal para determinar si existe responsabilidad penal. Aunque Owono podría alegar justificación mediante leyes que protegen los deportes de contacto, esto no otorga licencia para cualquier conducta. La vía más probable de juicio sería por homicidio imprudente o involuntario, sancionado con entre 1 y 4 años de cárcel en España.

Advertisement

La Fiscalía y la Policía Nacional están recopilando evidencias para determinar si hubo dolo o intencionalidad. No obstante, el contexto competitivo con sus riesgos inherentes ofrece una línea de defensa sólida para el portero del Andorra, quien vive los peores momentos de su vida según sus declaraciones recientes.

Peritaje psicológico y respuesta institucional

La prensa ibérica informa que se realizarán pruebas psicológicas especializadas para determinar la intencionalidad de Jesús Owono en el momento del acto. Esta ciencia forense se utilizará también para brindar acompañamiento psicosocial al arquero, a la familia de Jesús De Miguel y a todos los afectados por esta situación.

Las reacciones dentro de los vestuarios han sido extremas. El vestuario del CD Tenerife está devastado por la muerte de un compañero, mientras que el entorno humano del portero del Andorra ofrece un fuerte soporte emocional a Jesús Owono, quien enfrenta la condena pública y legal.

Reflexiones de Valdano y Manuel Jabois

El histórico exfutbolista y periodista argentino Jorge Valdano publicó una reflexión en El País, señalando que nadie está a salvo de un accidente y que la búsqueda de culpables a veces ignora la imprevisibilidad del fútbol. Valdano describió la acción como urgente e inocente, concluyendo que no deben buscarse culpables para tanto dolor.

Advertisement

Por su parte, el periodista Manuel Jabois también escribió para El País, idealizando un escenario donde la sociedad elige no destruir a una persona en lugar de juzgarla severamente. Sus palabras buscan humanizar la figura de Owono frente a la brutalidad anónima de la muchedumbre y los medios en momentos de crisis.