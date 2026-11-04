Jesús Owono emite comunicado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, lamenta la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un choque grave en el partido del 2 de noviembre de 2026.

El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, ha hecho público su primer comunicado oficial este 4 de noviembre, un día después de que se confirmara oficialmente el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel. Esta declaración surge tras la tragedia ocurrida durante el encuentro de la segunda división española disputado el pasado lunes 2 de noviembre, donde un choque en el área determinó el trágico desenlace que conmociona al mundo del fútbol.

El incidente durante el partido entre equipos

La secuencia fatal se originó cuando Jesús Owono y Jesús de Miguel saltaron simultáneamente para disputar un balón aéreo en el área penal. Al realizar la jugada, la rodilla del arquero impactó con fuerza en el pecho del delantero. Inmediatamente, Jesús de Miguel cayó al césped sin sentido, presentando signos evidentes de inconsciencia.

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Los paramédicos del estadio ingresaron al terreno de juego de manera inmediata para aplicar los primeros auxilios y estabilizar al jugador. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir atención especializada. A pesar de los esfuerzos médicos, la situación neurológica del futbolista empeoró progresivamente durante las siguientes horas.

Comunicado oficial del portero andorrano

El FC Andorra publicó a través de sus redes sociales las palabras directas de Jesús Owono, quien se mostró devastado por la pérdida. El portero describió estos momentos como los más difíciles de su vida, admitiendo que le resultaba complicado encontrar las palabras adecuadas para asimilar la gravedad de lo ocurrido.

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En su mensaje, Owono expresó un dolor inmenso por la muerte de Jesús de Miguel y se solidarizó profundamente con su familia y los amigos del jugador. Reconoció que existen muchos aspectos por abordar y prometió afrontar cualquier situación futura con el mayor respeto. No obstante, afirmó que en ese instante solo podía pensar en Jesús y en el duelo que atraviesan.

Confirmación del deceso por el CD Tenerife

La confirmación oficial del fallecimiento llegó a través del CD Tenerife el martes 3 de noviembre de 2026. El club tinerfeño anunció la noticia a las 8:00 horas, indicando que la vida de Jesús de Miguel Alameda se había apagado minutos antes, a las 3:31 de la madrugada según la hora de Colombia.

El comunicado del club reflejaba un estado de shock y dolor irreparables. Los representantes del equipo expresaron que no existen palabras que puedan consolar la situación ni mitigar el sentimiento de tristeza colectiva. El CD Tenerife reafirmó su acompañamiento incondicional a la familia desolada y a todo el aficionado tinerfeño que llora este cruel desenlace.

Impacto emocional en la comunidad deportiva

La reacción de Jesús Owono destaca por su vulnerabilidad y honestidad ante una tragedia deportiva inaudita. La comunicación directa desde el protagonista del incidente añade una capa de complejidad emocional al duelo, permitiendo que la comunidad deportiva entienda la magnitud del impacto personal.

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Mientras tanto, la memoria de Jesús de Miguel queda marcada por este incidente trágico en un partido de Liga Adelante. La comunidad futbolista continúa procesando el impacto de estas noticias, manteniendo el foco en el respeto y la solidaridad con los seres queridos del jugador fallecido en las primeras horas de noviembre de 2026.