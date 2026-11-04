Jesús Owono lamenta la muerte de Jesús de Miguel en comunicado oficial

El portero del Andorra, Jesús Owono, expresa su dolor por el fallecimiento del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, tras el incidente ocurrido durante el partido de Segunda División.

El portero Jesús Owono, jugador del Andorra Club de Fútbol, ha emitido un comunicado oficial expresando su profundo pesar por el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel, quien pertenecía al Club Deportivo Tenerife. Este mensaje fue difundido por el club andorrano este miércoles, marcando el inicio de una reacción institucional y personal ante la tragedia deportiva que conmociona a la Segunda División española.

Declaraciones oficiales de Jesús Owono

Owono declaró que estos son los días más difíciles de su vida y admitió que le cuesta encontrar las palabras adecuadas para asimilar lo sucedido. El guardameta ecuatoguineano afirmó sentir un dolor enorme por la pérdida de De Miguel y envió sus pensamientos a la familia del futbolista fallecido y a todas las personas que le querían. Aseguró que afrontará cualquier cuestión futura con todo el respeto, pero reconoció que actualmente solo puede pensar en el duelo compartido.

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Detalles del incidente deportivo fatal

La tragedia ocurrió el lunes pasado durante el encuentro de la duodécima jornada de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra. Jesús de Miguel quedó tendido en el campo cuando intentaba controlar un balón en el centro del terreno de juego y fue atendido por el cuerpo médico antes de ser trasladado a un hospital en Tenerife. El delantero del equipo canario falleció al día siguiente, lo que provocó una ola de condolencias inmediatas en el ámbito futbolístico nacional e internacional.

Respuesta del entorno y federación

Lautaro Spatz, defensa argentino del Andorra, escribió en su cuenta de Instagram que Owono está profundamente afectado y reiteró que jamás tendría intención de hacer daño a nadie. Venancio Tomás Michá, presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, también brindó su solidaridad profesional y humana al jugador, reconociendo la dureza del suceso como algo que nadie desea presenciar en el deporte.

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Suspensión de partidos y homenajes póstumos

Tanto el Tenerife como el Andorra han aplazado sus respectivos encuentros de la decimotercera fecha de la liga. El partido del Tenerife contra el Granada, previsto para el sábado, se jugará en una fecha por determinar, mientras que el Mallorca aceptó sin demora la solicitud del Andorra para posponer su enfrentamiento dominical. El club canario ha suspendido toda su actividad durante seis días en señal de luto oficial por la muerte de su jugador.

Cronograma de actividades y despedida

El Club Deportivo Tenerife tiene previsto realizar un homenaje a Jesús de Miguel en el estadio de la entidad este sábado. Además, la delegación del club acudirá al sepelio programado para el jueves en la localidad de Navahermosa, ubicada en el centro de España. Mientras tanto, los jugadores del Andorra guardaron un minuto de silencio antes de un entrenamiento voluntario, evento en el que no participó Owono debido a su estado emocional actual.