Jesús Owono se aísla tras la muerte de Jesús de Miguel

El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, enfrenta un profundo duelo emocional y aislamiento tras el incidente fatal con el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel.

El guardameta Jesús Owono, portero del FC Andorra, atraviesa un período de profundo duelo emocional y aislamiento voluntario tras el trágico incidente que resultó en la muerte del delantero Jesús de Miguel. El FC Andorra, club al que pertenece el futbolista, ha confirmado que no existe una fecha definida para su regreso a la actividad competitiva oficial. La institución ha priorizado el acompañamiento psicológico y emocional del jugador, alejándolo de la exposición pública y las presiones mediáticas inmediatas.

Detalles del Aislamiento y Salud Mental

Según investigaciones publicadas por medios internacionales como The Athletic y El País, el futbolista de 25 años ha decidido desconectarse por completo del exterior. Esta medida incluye el abandono del uso de su teléfono móvil y la evitación de las redes sociales para proteger su bienestar mental. No se ha emitido ningún diagnóstico médico oficial que confirme la presencia de un trastorno depresivo, aunque sí se ha verificado que recibe asistencia psicológica profesional continua.

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El nivel de desconcierto emocional ha sido descrito por fuentes cercanas como extremo. Una persona del entorno de Owono reveló que el jugador se encuentra en un estado de tal confusión que ni siquiera recuerda su propia identidad en ciertos momentos. Esta reacción refleja la gravedad del trauma psicológico derivado del choque durante el partido de la Segunda División española que costó la vida a su colega de profesión.

Posibles Retirada y Apoyos Familiares

Testimonios de su entorno sugieren que Jesús Owono ha considerado seriamente la posibilidad de abandonar su carrera futbolística. Ana Maye, coordinadora general de la selección de Guinea Ecuatorial, confirmó que el impacto emocional del fallecimiento de Jesús de Miguel es abrumador para el portero. Maye, quien conoce al jugador desde que tenía 14 años, explicó que Owono piensa constantemente en la familia del difunto, especialmente en su pareja y su hijo pequeño.

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La madre del guardameta viajó hasta Andorra para brindar apoyo físico y emocional durante esta crisis. Aunque existen rumores sobre una posible retirada deportiva, el FC Andorra ha sido claro en que no se ha anunciado ningún retiro oficial. La decisión de dejar el fútbol corresponde a conversaciones informales con su círculo íntimo y no a una declaración formal del deportista ante la prensa o la federación.

Reacciones Institucionales y Próximos Pasos

El FC Andorra ha implementado medidas específicas para salvaguardar la privacidad de Owono mientras avanzan las investigaciones forenses y deportivas. El club rechazó que el jugador participara en sesiones de entrenamiento voluntarias posteriores a la tragedia, priorizando su descanso mental sobre la preparación física. La directiva ha reiterado que las decisiones sobre su futuro deportivo dependerán de su proceso de recuperación y de las resoluciones disciplinarias finales.

La muerte de Jesús de Miguel ha generado conmoción nacional en España, trascendiendo los límites del deporte. Las autoridades y la comunidad futbolística esperan que la investigación aclare todas las circunstancias del accidente. Mientras tanto, el entorno del FC Andorra solicita comprensión pública, evitando juicios prematuros y respetando el espacio de dolor que atraviesa la familia del guardameta y su equipo técnico.