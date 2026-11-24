El guardameta Jesús Owono retoma la rutina deportiva con el FC Andorra, aunque sigue separado del grupo y con una suspensión de 12 partidos por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

El guardameta Jesús Owono ha iniciado una nueva etapa de recuperación física al volver a entrenar con el FC Andorra, tres semanas después del trágico incidente que costó la vida del delantero Jesús de Miguel. Esta noticia, confirmada el martes 24 de noviembre, marca el primer paso concreto del portero de 25 años hacia su reintegración deportiva en el club andorrano.

Sin embargo, esta reaparición en los campos de entrenamiento no implica un regreso inmediato a la competición oficial ni una integración total con el equipo. Owono mantiene una distancia de seguridad respecto a las actividades grupales, enfocándose exclusivamente en trabajos individuales que le permitan recuperar su forma física sin presiones.

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Detalles de la reintegración deportiva

Según informaron diversos medios de comunicación españoles, el arquero comenzó sus sesiones de entrenamiento individual la semana anterior y continuó con estas prácticas el lunes. La agencia EFE ha detallado que Owono realizó un trabajo de preparación física en el Estadi Comunal mientras el resto del plantel, dirigido por Carles Manso, desarrollaba sus rutinas colectivas.

La dirección técnica del FC Andorra ha priorizado el ritmo lento de esta recuperación. El objetivo principal de estas sesiones aisladas es permitir que el futbolista restablezca progresivamente su rutina deportiva, respetando los tiempos biológicos de su cuerpo sin forzar situaciones de alta intensidad o contacto físico.

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No se ha anunciado ninguna fecha concreta para que Jesús Owono se reincorpore a los entrenamientos colectivos ni para su posible vuelta a los partidos oficiales. El club ha enfatizado la importancia de cuidar tanto su condición física como su estabilidad emocional durante este periodo de transición.

Posiciones de las partes involucradas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene vigente una suspensión de 12 encuentros impuesta a Jesús Owono como consecuencia de la jugada que derivó en la tragedia. El Comité de Disciplina consideró que el contacto constituyó una infracción grave por el uso de fuerza excesiva durante la disputa de un balón dividido.

El FC Andorra ha expresado su compromiso de acompañar al jugador durante este proceso. La institución reconoció el profundo impacto emocional que el suceso generó en el portero y ha optado por una gestión cautelosa que aleje al futbolista de la presión mediática y competitiva hasta que se sienta preparado.

Por otro lado, el CD Tenerife, club al que pertenecía la víctima, ha organizado múltiples homenajes en memoria de Jesús de Miguel. La comunidad futbolística española ha seguido de cerca la situación del arquero, mostrando una mezcla de solidaridad humana y exigencia por las normas deportivas.

Impacto real y próximos pasos

Antes de su regreso a los entrenamientos, Jesús Owono apareció públicamente el viernes 20 de noviembre durante el partido entre FC Andorra y Leganés en el Nou Estadi de Encamp. Fue su primera aparición desde el fallecimiento del delantero, donde observó el encuentro desde las gradas acompañado de compañeros no convocados.

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Un momento particularmente conmovedor ocurrió durante el minuto de silencio organizado en honor a Jesús de Miguel. Las cámaras de televisión captaron al guardameta de pie, con los ojos cerrados y en oración, una imagen que generó numerosas reacciones en la opinión pública debido a la carga emocional del contexto.

El tributo se extendió hasta el minuto 9 del partido, cuando los aficionados comenzaron a aplaudir en recuerdo del delantero, quien utilizaba ese número en su camiseta. Esta muestra de apoyo reflejó la conexión que existía entre el futbolista y la afición tinerfeña.

La tragedia original ocurrió el 2 de noviembre de 2026 en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante el duelo entre el CD Tenerife y el FC Andorra. En los últimos minutos, Owono impactó con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, provocando una parada cardiorrespiratoria inmediata.

A pesar de los rápidos servicios médicos y su traslado al hospital, Jesús de Miguel falleció el 3 de noviembre a los 30 años. Este evento ha dejado una huella profunda en el fútbol español, planteando debates éticos y deportivos que continuarán influyendo en la gestión de situaciones similares en el futuro.