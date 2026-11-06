Jesús Owono y su familia amenazados tras muerte de Jesús de Miguel

El portero Jesús Owono enfrenta amenazas y aislamiento tras la fatalidad con Jesús de Miguel. Su familia en España sufre hostigamiento. El club Andorra ofrece apoyo psicológico.

La vida de Jesús Owono, guardameta titular del Club Atlético Andorra y de la Selección de Guinea Ecuatorial, ha quedado paralizada por una tragedia deportiva que ha trascendido los límites del campo de juego. El incidente fatal ocurrido con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha sumido al portero en un estado de profundo duelo y culpa, una situación que la Coordinadora General de la Selección Masculina de Guinea Ecuatorial, Ana Maye, ha descrito como devastadora.

La culpa insoportable de Owono y el dolor familiar

Según las declaraciones de Ana Maye al diario Mundo Deportivo, Jesús Owono atraviesa los momentos más difíciles de su existencia, sintiéndose profundamente responsable del accidente que cobró la vida del futbolista español. Maye enfatizó que, aunque el impacto fue accidental, la naturaleza religiosa y humanista de Owono le impide superar el sentimiento de culpa, especialmente al pensar en la viuda y el hijo de un año y medio de Jesús de Miguel.

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Amenazas contra la familia en el País Vasco

La crisis no solo afecta al portero, sino que ha desatado una ola de hostigamiento contra su familia, la cual reside en el País Vasco, lugar donde Owono se formó y debutó con el Alavés. Ana Maye reveló que los padres y el hermano menor de Owono han sido perseguidos y insultados, siendo acusados falsamente de asesinato. El hermano de Owono ha sufrido increpaciones en su entorno deportivo e insultos por parte de padres de otros jugadores, una situación que Maye calificó como extremadamente dura.

El acoso a la hermana en Valencia

El alcance de las amenazas también ha llegado a la hermana de Owono, quien cursa sus estudios universitarios en Valencia. Ana Maye denunció públicamente que la joven está sufriendo en silencio el estrés y el miedo derivados de estos comentarios aberrantes, destacando que ninguna de las partes merece este trato. Ante la presión, Jesús Owono ha decidido cerrar sus redes sociales y aislarse completamente en su hogar, rechazando cualquier contacto externo durante estos días iniciales de duelo.

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El respaldo institucional del Club Andorra

El Club Atlético Andorra, bajo la presidencia de Gerard Piqué, ha implementado medidas de contención para ayudar a su jugador, ofreciéndole apoyo psicológico especializado y compartiendo casos históricos de otros futbolistas que han enfrentado situaciones similares. A pesar de estos esfuerzos institucionales para tranquilizarlo, la ayuda ha resultado insuficiente hasta el momento para aliviar la angustia del guardameta, quien se encuentra completamente retirado de las canchas y del público.

Investigaciones judiciales y deportivas pendientes

Mientras Owono permanece aislado, las autoridades deportivas y judiciales han iniciado los procedimientos pertinentes para determinar las responsabilidades y dictar las sanciones que correspondan. La justicia está poniendo manos a la obra para esclarecer los hechos y aplicar las medidas legales adecuadas. Por su parte, los análisis forenses, como la autopsia del fallecido, han arrojado revelaciones clave sobre las circunstancias exactas del choque, que continúan siendo objeto de escrutinio público y profesional.