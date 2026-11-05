Jesse Guardado ejecutado en Florida: iguala récord de 2025 con muerte número 19

La ejecución de Jesse Guardado en Florida marca el número 19 del año 2026, igualando el récord de 2025. Conoce los detalles del crimen y las perspectivas futuras.

Jesse Guardado, de 64 años, se convirtió en el reo ejecutado número 19 en el año 2026 durante la ejecución llevada a cabo este miércoles 4 de noviembre a las 18:00 hora local en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford. Este acontecimiento permite que el estado igualara el récord establecido en 2025, consolidando su posición como uno de los principales usuarios de la pena capital en la nación. La decisión fue formalizada mediante una orden firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Detalles Del Crimen Y La Víctima Jackie Malone

El caso que condujo a la muerte de Jesse Guardado tiene sus orígenes en el 13 de septiembre de 2004, cuando la víctima, Jackie Malone, una mujer de 75 años, había brindado ayuda para encontrar vivienda y empleo a Guardado después de que él saliera de prisión. Según el expediente judicial, el condenado llegó a la vivienda de Malone bajo el pretexto de necesitar utilizar el teléfono, aunque se encontraba bajo los efectos del crack de cocaína y había intentado cometer un robo en una tienda de comestibles previamente.

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Dentro de la residencia, Jesse Guardado atacó brutalmente a Jackie Malone utilizando una barra metálica y un cuchillo de cocina, causándole la muerte por decapitación al cortarle la garganta. Posteriormente, el asesino se llevó varias pertenencias de la víctima, incluyendo un bolso, una caja de joyas, un maletín y un teléfono celular. El hombre confesó voluntariamente el crimen y se declaró culpable sin alcanzar ningún tipo de acuerdo con la Fiscalía, lo que llevó a un jurado a recomendar por unanimidad la pena de muerte.

Proceso Judicial Y Sentencia En Octubre De 2005

Tras la confesión y los hechos comprobados, un jurado recomendó por unanimidad la pena capital para Jesse Guardado, quien finalmente enfrentó las consecuencias legales por su acción violenta contra la mujer que le había mostrado compasión. Un juez dictó la sentencia oficial en octubre de 2005, iniciando un largo proceso legal que culminó con su ejecución el 4 de noviembre de 2026 en Florida.

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La ejecución se llevó a cabo mediante una inyección letal, el método estándar utilizado en la mayoría de los casos recientes en el estado y a nivel federal. Esta práctica se mantiene a pesar de que algunos estados como Carolina del Sur, Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah contemplan el fusilamiento como una alternativa legal, reflejando la diversidad en los métodos de castigo extremo dentro del sistema judicial estadounidense.

Impacto En Las Estadísticas De Pena De Muerte En Estados Unidos

Con esta ejecución, Florida suma un total de 47 ejecuciones desde que Ron DeSantis asumió la gobernación en 2019, evidenciando la postura firme del gobierno estatal respecto al castigo capital. A nivel nacional, Estados Unidos registra 32 ejecuciones durante 2026, de las cuales 18 se habían realizado previamente en Florida y las demás en otros cinco estados, según los datos del Centro de Información sobre la Pena De Muerte (DPIC).

El fenómeno de la pena de muerte en Estados Unidos muestra una distribución desigual, ya que desde 1976 se ha aplicado la pena capital a 1,682 personas, con más de un tercio de ellas, específicamente 602, ejecutadas en un solo Estado: Texas. Florida se mantiene como un actor central en esta dinámica, habiendo sumado previamente 17 ejecuciones en 2026 antes de este caso, lo que ha aumentado la presión sobre el debate nacional sobre la constitucionalidad y ética de estas medidas.

Perspectivas Y Próximas Ejecuciones En Florida

El estado tiene previstas otras dos ejecuciones para noviembre y diciembre de este año, correspondientes a Thomas Mitchell Overton y Ricardo González, lo que podría llevar a Florida a un total de 21 ejecuciones en 2026 y superar así su récord anterior. Estas próximas sentencias mantienen la atención pública y legal en el estado, especialmente cuando el respaldo ciudadano a la pena de muerte cayó en 2025 al 52 %, su nivel más bajo en más de medio siglo, desde un máximo del 80 % registrado en 1994.

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Estados Unidos sigue siendo un país que castiga con la muerte en 27 estados, mientras que la ha abolido en otros 23, creando un panorama jurídico fragmentado y en constante evolución. La ejecución de Jesse Guardado no solo cierra un caso judicial de más de dos décadas, sino que también sirve como un punto de referencia en la historia reciente del uso de la pena capital en el sur de Estados Unidos, donde la tradición legal ha mantenido una aplicación más frecuente que en otras regiones del país.