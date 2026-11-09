Jessenia Meneses y José Manuel Posada dominan el ciclismo colombiano

Ciclistas antioqueños lideran eventos en Valle del Cauca. Jessenia Meneses gana el Tour Femenino y José Manuel Posada se consagra en la Vuelta de la Juventud con victorias decisivas.

El departamento de Antioquia celebró un éxito deportivo significativo durante el fin de semana, logrando doble victoria en las competencias ciclísticas disputadas en el territorio del Valle del Cauca. La destacada actuación de Jessenia Meneses en la rama femenina y el triunfo de José Manuel Posada en la categoría juvenil posicionaron al ciclismo paisa en el centro de la atención nacional, ratificando su dominio en este deporte.

Dominio femenino con victoria histórica

Jessenia Meneses, corredora que representa al equipo Orgullo Paisa, se llevó el título absoluto del Tour Femenino celebrado en Palmira, consolidando su estatus como una de las figuras más importantes del ciclismo nacional. Esta victoria significa un retorno triunfal para la ciclista de 31 años, quien ya había conquistado esta misma prueba en el año 2021, demostrando una consistencia admirable a lo largo de los años.

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Con una preparación física rigurosa adaptada a los diversos terrenos, Meneses dominó la clasificación general tras completar las cinco etapas de la competencia. Finalizó la prueba con un tiempo total de 11 horas, 25 minutos y un segundo, una marca que superó por solo seis segundos a la segunda clasificada, Stefanía Sánchez, y por siete segundos a Laura Rojas, ambas integrantes del Team Sistecrédito. Esta narrow margin de victoria refleja la intensidad y la alta calidad competitiva que caracterizó la última edición del torneo.

La triunfadora expresó su satisfacción al afirmar que entrenó con mucha fuerza en diferentes terrenos y que su confianza creció considerablemente desde la tercera etapa, disputada entre Roldanillo y Calima Darién. Al sentirse en óptimas condiciones al ascender hacia el lago Calima, Meneses encontró la energía necesaria para asegurar el liderazgo hasta la meta final. Manifestó su felicidad por ser ciclista y por lograr este nuevo título en su trayectoria profesional.

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Proyección juvenil en la Vuelta de la Juventud

La celebración antioqueña se extendió a la categoría juvenil con la consagración de José Manuel Posada, quien se coronó campeón de la Vuelta de la Juventud. El joven pedalista, quien representa al Team Sistecrédito, confirmó desde temprana etapa que es uno de los talentos emergentes más prometedores del ciclismo colombiano. Su dominio comenzó en la contrarreloj de la segunda etapa, disputada en Roldanillo, donde logró la victoria y estableció una ventaja temprana.

Posada mantuvo su liderazgo durante la competencia al asumir la camiseta amarilla en la cuarta etapa, con final en La Habana. En la jornada de cierre, con meta en Palmira, el joven ciclista demostró una resistencia notable al defender su posición con éxito. Finalmente, levantó el trofeo con una ventaja de seis segundos sobre Santiago Ruiz, del equipo Orgullo Paisa, quien ocupó el segundo lugar, mientras que Jhonatan Cruz, del Fungero-Úmbita, completó el podio a 21 segundos de diferencia.

Este logro representa un paso fundamental en la carrera deportiva del antioqueño de 18 años, quien ya había demostrado su valía en 2024 al conquistar la Vuelta del Futuro en Casanare. En aquella oportunidad, también se impuso en la etapa reina con llegada al Alto del Porvenir, ganó la contrarreloj final en Aguazul y se adjudicó la clasificación de la montaña. Posada valoró esta victoria como la más importante de su carrera hasta la fecha, agradeciendo a Dios y a la Virgen por su protección.

Reconocimiento institucional y perspectivas futuras

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el éxito de los ciclistas a través de sus redes sociales, resaltando el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar estas conquistas. El mandatario enfatizó que la victoria de Meneses fue un trabajo de equipo, citando específicamente la colaboración de Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Sara Moreno, Estefanía Herrera y Andrea Alzate. Cada miembro del equipo aportó su talento para asegurar el triunfo, un reconocimiento que también se extendió a las familias, entrenadores y todo el staff del Orgullo Paisa.

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Estas dos coronaciones cierran un fin de semana de grandes satisfacciones para el ciclismo antioqueño, marcando el fin de una etapa competitiva y el inicio de nuevas metas. Meneses ratifica su experiencia en el pelotón femenino, mientras que Posada avanza con fuerza en su proyección deportiva, preparándose para la próxima temporada bajo la categoría sub-23. Ambos atletas dejan un legado de excelencia que inspira a las futuras generaciones de ciclistas en la región.