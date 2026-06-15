Jessi Uribe recibe emocionante regalo de su hija Emilia en el Día del Padre

El cantante Jessi Uribe compartió en redes sociales el momento en que su hija small Emilia dijo "papá" por primera vez, sorprendiendo a sus padres durante una sesión de juegos con su madre Paola Jara. Este gesto fue considerado por el artista como el mejor obsequio en su día.

El Día del Padre estuvo lleno de emociones para el cantante Jessi Uribe , quien compartió en sus redes sociales un momento especial protagonizado por su hija Emilia .

A través de una publicación en Instagram, el artista mostró un video en el que su esposa, Paola Jara, intentaba enseñarle a la pequeña a decir "mamá". Sin embargo, Emilia pronunció "papá" primero, lo que generó sorpresa y risas en la familia. Jessi Uribe calificó el gesto como el mejor regalo del Día del Padre y bromeó sobre los intentos de su esposa, comentando: "No se dejó influenciar. Jajajajaja no te funcionó la psicología".

Por su parte, Paola Jara reaccionó con humor, asegurando que su hija "no quiere decir mamá". La pareja, aunque comparte fragmentos de su vida privada, ha decidido proteger la imagen de Emilia ocultando su rostro en las publicaciones. Durante una entrevista en el pódcast "Historias con Ritmo", Jessi Uribe explicó que prefieren esperar hasta que la niña sea bautizada antes de mostrarla públicamente.

Además, expresó su preocupación por los comentarios negativos que pueden surgir en internet, por lo que buscan resguardar su intimidad y bienestar. Este tierno episodio refleja los momentos cotidianos que la familia Uribe-Jara vive con su hija. A pesar de la fama de ambos cantantes, priorizan la normalidad y protección de Emilia. El video, publicado tanto por Jessi como por Paola, se volvió viral entre sus seguidores, quienes celebraron laspoken palabra de la niña y la complicidad familiar mostrada.

Jessi Uribe, conocido por su música popular, compartió también una fotografía antigua junto a su propio padre para conmemorar la fecha, mostrando que los lazos familiares trascienden el ámbito público y permanecen como un pilar fundamental en su vida





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