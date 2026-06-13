Jessie Reyez: La voz colombo-canadiense que brilló en la inauguración del Mundial 2026

La artista colombo-canadiense Jessie Reyez, con una carrera de más de diez años, se presentó en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, aprovechando el escenario global para mostrar su talento y sus raíces latinas. Nacida en Toronto en 1991, Reyez ha combinado el pop y el R&B con influencias colombianas, consolidándose como una de las voces más respetadas de Canadá y recibiendo nominaciones a los Grammy y Premios Juno. Más allá de la música, también ha incursionado en la poesía con su libro 'Before the Violence'. Su actuación en el Mundial marca un hito en su trayectoria, destacando su autenticidad y proyección internacional.

La artista colombo-canadiense Jessie Reyez , cuyo nombre real es Jéssica Reyez, nació el 13 de junio de 1991 en Toronto, Canadá, y este año cumple 35 años.

A pesar de haber nacido en territorio canadiense, siempre ha mostrado con orgullo sus raíces colombianas, heredadas de sus padres migrantes. Su interés por la música surgió desde muy pequeña, aprendiendo a tocar la guitarra en su infancia y creciendo escuchando ritmos latinos en el hogar, entre los que destacaba el Grupo Niche, una de las agrupaciones favoritas de su padre.

Aunque la mayor parte de su repertorio está compuesto en inglés, Reyez nunca ha ocultado el vínculo que mantiene con su herencia latina, la cual ha influido profundamente tanto en su identidad personal como en su propuesta artística. Desde joven, Jessie Reyez tuvo claro que quería dedicarse a la música, por lo que decidió no asistir a la universidad y comenzó a perseguir su sueño mientras trabajaba como mesera y tocaba sus propias canciones en pequeños escenarios.

Durante una etapa de su vida residió en Florida, Estados Unidos, antes de regresar a Toronto en 2014. Ese mismo año ingresó a The Remix Project's Academy of Recording Arts, un programa de formación artística que ayudó a impulsar su carrera. Su gran reconocimiento llegó con la canción 'Figures', que se convirtió en un éxito y marcó un antes y un después en su trayectoria.

En varias entrevistas ha recordado que el primer dinero importante que recibió gracias a esa canción lo utilizó para comprar alimentos para toda su familia, momento en el que entendió que realmente podía vivir del arte. Con el paso de los años, Jessie Reyez se consolidó como una de las voces más respetadas de Canadá. Ha colaborado o compartido escenarios con figuras de talla mundial como Beyoncé, Karol G, Sam Smith y la banda Foo Fighters.

Actualmente cuenta con cuatro álbumes de estudio y ha recibido doce nominaciones a los Premios Juno, considerados los galardones más importantes de la industria musical canadiense. Además, obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Urbano Contemporáneo. Más allá de la música, también ha desarrollado una faceta literaria como escritora. Su primer libro de poesía, 'Before the Violence', muestra una visión íntima de sus pensamientos, emociones y experiencias personales.

La presentación de Jessie Reyez en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 representa uno de los momentos más importantes de su carrera. Frente a millones de espectadores de todo el mundo, la artista demostró por qué es considerada una de las voces con mayor proyección internacional surgidas de Canadá. Su actuación, que fusionó elementos de pop, R&B y ritmos latinos, fue ampliamente elogiada por la crítica y el público, consolidando su posición como una artista global.

Jessie Reyez continúa construyendo una carrera basada en la autenticidad, las emociones profundas y una propuesta artística que ha logrado conquistar tanto al público como a la crítica especializada,利用其独特的声音和真诚的表达, transcending language and cultural barriers





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