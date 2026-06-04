JetSMART destaca el impacto de los conciertos en la movilidad aérea y su estrategia de expansión en Colombia

El Country Manager de JetSMART en Colombia, Mario García, resalta cómo los conciertos generan una cadena de valor que impulsa diversos sectores y cómo la aerolínea, con su modelo de bajo costo y alta conectividad, se posiciona como una opción clave para viajar a eventos. La compañía, reconocida como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica en los últimos años, amplía su red de rutas nacionales e internacionales, incluyendo destinos en ocho países.

Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia , afirmó: "Hoy los conciertos no solo se viven en una ciudad, se viajan. Cada vez más personas se desplazan para ver a sus artistas favoritos, y ahí es donde JetSMART confirma que su modelo de negocio, basado en tarifas accesibles y alta conectividad, impacta positivamente.

Cada concierto activa una cadena de valor que beneficia a sectores como hotelería, transporte, gastronomía y servicios creativos. Nuestro objetivo es conectar a los asistentes con destinos nacionales e internacionales, ofreciendo una flota de 54 aeronaves Airbus A320neo y A321. En los eventos, los fans pueden conocer de primera mano las rutas disponibles y encontrar la forma más flexible y accesible de volar.

Además, en la antesala de cada concierto, la aerolínea low cost de Sudamérica, reconocida como la mejor en 2021, 2023 y 2025, ha consolidado su expansión en mercados clave como el colombiano, donde la demanda de vuelos accesibles para eventos culturales y de entretenimiento continúa creciendo. JetSMART opera hacia 11 destinos nacionales y 6 internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador, reafirmando su compromiso con la movilidad y el entretenimiento en la región.





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