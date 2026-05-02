JetSMART inicia operaciones en Bucaramanga conectando Santander con Bogotá y Sudamérica

La aerolínea ultra low cost JetSMART comenzará a operar la ruta Bucaramanga-Bogotá el 2 de junio, ofreciendo 14 frecuencias semanales y conectando a Santander con destinos nacionales e internacionales a través de la capital colombiana. Esta nueva conexión busca dinamizar la economía local, impulsar el turismo y ofrecer tarifas competitivas a los viajeros.

La llegada de JetSMART a Bucaramanga marca un hito significativo en la conectividad aérea de la región de Santander y de Colombia en general. A partir del 2 de junio, los santandereanos contarán con una nueva opción para viajar a Bogotá , con una frecuencia de 14 vuelos semanales.

Esta iniciativa no solo promete tarifas más accesibles en el mercado interno, sino que también abre un abanico de posibilidades para la movilidad tanto a nivel nacional como internacional. La ruta Bucaramanga-Bogotá se convierte en un eje central para facilitar el acceso a importantes ciudades colombianas como Cartagena, Santa Marta y Medellín, permitiendo a los viajeros conectar con diversos destinos dentro del país de manera más eficiente y económica.

Más allá de la conexión nacional, esta nueva ruta actúa como un puente estratégico para conectar a Santander con Sudamérica, específicamente con países como Perú y Chile, a través de la red de conexiones de JetSMART operadas desde Bogotá. Esta integración a una estructura de transporte más amplia acerca el Cono Sur a la región, ofreciendo tarifas competitivas que antes no estaban disponibles.

La expansión de JetSMART en Colombia representa un impulso importante para el sector turístico y la economía local, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. La aerolínea, que operará con una moderna flota de aviones Airbus A320neo, se compromete a brindar un servicio de calidad y a contribuir al fortalecimiento de la infraestructura aérea del país.

La alta frecuencia de vuelos, con más de 5.000 sillas disponibles semanalmente, asegura una mayor disponibilidad para los usuarios y una respuesta efectiva a la creciente demanda de viajes entre Santander y la capital colombiana. La importancia de esta nueva conexión va más allá de la simple oferta de vuelos adicionales. Se trata de una inversión en el desarrollo económico y social de Bucaramanga y sus alrededores.

La demanda de viajes entre Santander y Bogotá es considerable, impulsada por motivos laborales, académicos, turísticos y familiares. Esta nueva alternativa de transporte aéreo responde directamente a esa necesidad, ofreciendo una solución eficiente y asequible para los viajeros. Mario García, Country Manager de JetSMART, y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, han destacado la relevancia de esta iniciativa para dinamizar la economía local y promover el turismo en la región.

La conectividad aérea es un factor clave para la competitividad regional, ya que facilita el acceso a mercados, atrae inversiones y fomenta el intercambio cultural. Al fortalecer la red de conexiones aéreas, Bucaramanga se posiciona como un destino más atractivo para turistas y empresas, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo.

Además, la conexión a través del aeropuerto El Dorado en Bogotá, el principal centro de conexiones aéreas del país, amplía las opciones de viaje para los usuarios, permitiéndoles acceder a una amplia gama de destinos nacionales e internacionales. La llegada de JetSMART no solo beneficia a los viajeros directos entre Bucaramanga y Bogotá, sino que también tiene un impacto positivo en toda la región, al facilitar el acceso a oportunidades de negocio, educación y cultura.

La aerolínea se ha comprometido a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales y del sector turístico para maximizar los beneficios de esta nueva conexión y contribuir al desarrollo sostenible de la región. La expansión de JetSMART en Colombia es parte de una estrategia más amplia para democratizar el acceso al transporte aéreo en América Latina.

La aerolínea se ha caracterizado por ofrecer tarifas bajas y un modelo de negocio innovador que permite reducir los costos operativos y trasladar esos ahorros a los pasajeros. Esta filosofía se alinea con las necesidades de un mercado cada vez más exigente, que busca opciones de viaje asequibles y convenientes.

La operación en Bucaramanga representa un paso importante en la consolidación de la presencia de JetSMART en Colombia, y se espera que en el futuro se amplíen las rutas y los destinos ofrecidos. Las autoridades locales han recibido con entusiasmo la llegada de la aerolínea, reconociendo su potencial para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

El fortalecimiento de la conectividad aérea es una prioridad para el gobierno local, y se están implementando diversas iniciativas para mejorar la infraestructura aeroportuaria y atraer nuevas inversiones al sector. La colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para lograr un desarrollo sostenible del transporte aéreo en Colombia, y la llegada de JetSMART es un ejemplo de cómo esta sinergia puede generar resultados positivos para todos los actores involucrados.

En resumen, la nueva conexión Bucaramanga-Bogotá no solo representa una opción de viaje adicional para los santandereanos, sino que también es un catalizador para el crecimiento económico, el desarrollo turístico y la integración regional





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