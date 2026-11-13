JetSMART lanza ruta directa Medellín-Buenos Aires para fortalecer conexiones

JetSMART Airlines inaugura el vuelo directo entre Medellín y Buenos Aires con cinco frecuencias semanales, fortaleciendo su presencia en el mercado colombiano y argentino.

JetSMART Airlines inauguró su nueva ruta directa entre Medellín y Buenos Aires, una conexión estratégica diseñada para fortalecer la presencia de la carrier en el mercado colombiano y ampliar las opciones de viaje entre ambos países. Esta iniciativa establece su primera conexión directa y sin escalas entre Colombia y Argentina, consolidando a la capital antioqueña como un punto clave en su red suramericana.

La operación cuenta con cinco frecuencias semanales y una oferta de 1.860 asientos, lo que permite atender la creciente demanda de viajeros que se desplazan por negocios, turismo o visitas familiares. El vuelo inaugural incluyó una activación a bordo y un viaje de familiarización organizado junto a Despegar, la plataforma tecnológica de viajes líder en América Latina, con el fin de promocionar los atractivos de la capital argentina.

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Expansión internacional y crecimiento de la demanda

Mario García, Country Manager de JetSMART Colombia, señaló que el inicio de operaciones representa un hito fundamental en el plan de expansión de la aerolínea. El directivo destacó que la conexión dinamiza el turismo, el comercio y la integración regional bajo su modelo de tarifas ultrabajas y flota moderna. Además, esta ruta posiciona a Medellín como una puerta de entrada para los viajeros del sur del continente que busquen conectar con el Caribe y otros destinos de la compañía.

El lanzamiento coincide con un aumento significativo en el interés de los antioqueños por viajar a Argentina. Según cifras de Despegar, entre enero y octubre de 2026, la demanda de viajes desde Medellín hacia Buenos Aires creció 76% frente al mismo periodo de 2025. Este resultado ubicó a la capital argentina entre los diez destinos internacionales preferidos por los viajeros de la región.

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Perspectivas del mercado y posicionamiento de la plataforma

El comportamiento del mercado también se refleja en la compra de paquetes turísticos. De acuerdo con la plataforma, la demanda de estos productos desde Medellín hacia Argentina aumentó 89% durante el periodo analizado. Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia, explicó que la conectividad abre nuevas oportunidades, pero el verdadero desafío está en transformar esas oportunidades en viajes concretos mediante la tecnología y el conocimiento del mercado.

Jaitman agregó que junto a JetSMART buscan potenciar la conexión entre destinos y contribuir al crecimiento de la industria turística regional. La plataforma se compromete a entender lo que buscan los viajeros, acercarle nuevas alternativas y acompañarlos durante todo el recorrido para facilitar la experiencia de viaje.

Impacto en el Aeropuerto José María Córdova

La nueva conexión fortalece la operación de JetSMART en el Aeropuerto Internacional José María Córdova (JMC), donde la aerolínea se posiciona como el segundo operador más relevante con una participación superior al 20% del mercado de pasajeros. En Medellín, JetSMART cuenta con una base operativa de seis aviones desde los cuales ha transportado más de seis millones de pasajeros.

Desde esta base, la compañía opera una red de 12 destinos, incluyendo ocho nacionales y cuatro internacionales correspondientes a Buenos Aires, Punta Cana, Lima y Santiago. Javier Andrés Benítez Ríos, gerente del Aeropuerto José María Córdova, destacó que la incorporación de esta ruta amplía las alternativas de conexión internacional desde Antioquia y refleja el crecimiento continuo de la terminal aérea.

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Proyecciones de tráfico y mejora de infraestructura

El directivo señaló que con esta conexión se alcanzan las 27 rutas internacionales disponibles desde el José María Córdova en un año en el que proyectan cerrar con más de 15 millones de pasajeros movilizados. De este total, más de cuatro millones corresponden a viajeros que salen y llegan al país, lo que evidencia la importancia de optimizar la infraestructura y los procesos operativos para responder al aumento del tráfico.

Después de dos años y medio de operaciones en Colombia, JetSMART se ha consolidado como el tercer operador más relevante del mercado aéreo nacional. Actualmente, cuenta con 21 rutas nacionales que conectan 11 destinos y cinco rutas internacionales hacia tres destinos en Suramérica y uno en el Caribe.

Flota moderna y alianzas estratégicas

Estas operaciones se realizan con una flota regional de 59 aeronaves Airbus A320neo y A321, garantizando eficiencia y modernidad en sus servicios. A su oferta de conectividad se suma la alianza con American Airlines, que permite a los pasajeros acumular y redimir millas mediante el programa AAdvantage, ampliando las posibilidades de viaje para los usuarios de ambas compañías en la región.