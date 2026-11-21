Jhancarlos González avanza a cuartos de final del WST Street Utsunomiya con 65,16 puntos. El colombiano suma claves para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El patinador colombiano Jhancarlos González consolidó su participación en el World Skateboarding Tour (WST) al avanzar a la fase de cuartos de final del torneo Street Utsunomiya en Japón. Este evento marca el cierre de la temporada 2026 del circuito mundial y funciona como una parada clasificatoria esencial para el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.

Remontada histórica con 65,16 puntos en Japón

La actuación de Jhancarlos González en esta competencia fue determinante para mantener viva su esperanza de medalla y puntos. Tras una primera salida que lo dejó en la casilla 38 del ranking provisional, el atleta respondió con fuerza en su segundo intento. Logró acumular 65,16 puntos, una puntuación que le permitió remontar posiciones y asegurar uno de los 32 cupos disponibles para la siguiente ronda.

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Este resultado ubica al representante nacional en el puesto 21 de la general, superando a competidores de alto nivel entre los cerca de 100 patinadores inscritos en la disciplina. La clasificación a los cuartos de final no solo valida su consistencia técnica, sino que también refuerza su estatus dentro del escalafón mundial de la especialidad street.

Estructura del torneo y fechas clave en noviembre

El certamen WST Street Utsunomiya se ha desarrollado desde el miércoles 18 de noviembre hasta el lunes 23 de noviembre en territorio japonés. La agenda competitiva para la semana restante exige un rendimiento sostenido en diferentes formatos. Los cuartos de final masculinos se disputarán este sábado bajo un formato de dos salidas de 45 segundos cada una.

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La progresión hacia las finales continúa el domingo con las semifinales, las cuales se decidirán mediante la prueba de mejor truco. La jornada final del torneo está programada para el lunes, donde los competidores tendrán derecho a tres salidas y tres intentos de mejor truco, cuya sumatoria total definirá al campeón del evento.

Impacto directo en el camino a los Juegos Olímpicos 2028

Este torneo representa la tercera parada clasificatoria del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Para atletas como Jhancarlos González, obtener puntos en este certamen es vital para mejorar su posición en la casilla 22 del ranking mundial de street. La estrategia consiste en sumar calificaciones que consoliden un cupo seguro en las dos fases clasificatorias previstas para el proceso olímpico.

González, quien ya representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y acumula medallas en los X Games, encabeza las expectativas nacionales. Su desempeño en tierras japonesas confirma la solidez del skateboarding latinoamericano y mantiene al país en el mapa de las potencias mundiales, inspirando a nuevas generaciones de patinadores en Colombia.

Presencia nacional y contexto competitivo global

La delegación colombiana cuenta con otra figura destacada en esta edición, ya que otra gran carta del skateboarding nacional compite en la rama femenina en Utsunomiya. Ambas participaciones tienen el mismo objetivo estratégico: sumar puntos en el ranking mundial para mantenerse en la lucha por un cupo olímpico en los próximos años.

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El desempeño de estos atletas en el World Skateboarding Tour complementa los éxitos recientes en los World Skate Games 2026, celebrados en Asunción en octubre, tras la Copa del Mundo de Roma en junio. Esta constancia de resultados posiciona a Colombia como una fuerza competitiva relevante en el escenario internacional del patín, demostrando capacidad para enfrentar a los mejores del planeta en competiciones de alto nivel.