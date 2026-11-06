Jhon Arias lidera a Palmeiras y consolida su alto valor en el fútbol brasileño

Jhon Arias marca doblete contra Remo y impulsa a Palmeiras hacia la final de la Copa Libertadores. Con diez goles este año, el mediocampista colombiano justifica la inversión de 25 millones de dólares de su reciente traspaso.

Jhon Arias ha demostrado con su rendimiento actual que su precio de transferencia fue una inversión acertada para el Palmeiras. El mediocampista colombiano, valorado en 25 millones de dólares al momento de su llegada al club brasileño en los primeros meses de este año, ha transformado la expectativa inicial en estadísticas concretas y decisivas. Su paso por el Wolverhampton inglés no fue el esperado, pero su talento permaneció intacto y el Palmeiras supo aprovecharlo al adquirirlo a mitad de 2025 tras su salida del Fluminense.

El rendimiento de Jhon Arias en lo que va del 2026 refleja la eficacia de la estrategia del club verde. Con 29 años de edad, el jugador originario de Chocó ha disputado 50 encuentros oficiales, marcando diez goles y proporcionando seis asistencias. Estas cifras confirman que su traspaso se ha convertido en uno de los más costosos en la historia del fútbol brasileño y suramericano, justificando cada centavo invertido gracias a su contribución directa en la cancha.

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Dobletes y eficiencia ofensiva reciente

La eficiencia ofensiva de Jhon Arias alcanzó un nuevo nivel el jueves cuando anotó sus dos goles más recientes con la camiseta del Palmeiras. El equipo derrotó claramente al Remo con un marcador contundente de 6-1, un resultado que permitió al colombiano abrir el marcador desde los primeros instantes. Arias marcó al minuto 4 y al minuto 14, estableciendo un ritmo dominante desde el comienzo del encuentro y reforzando su estatus como pieza clave del esquema táctico.

El primer tanto nació de una acción colectiva exitosa donde el equipo recuperó el balón en el mediocampo. Tras recibir el pase dentro del área, Arias realizó una carrera en diagonal que dejó al portero del Remo tirado en el suelo antes de finalizar con precisión. Este gol no solo abrió el marcador, sino que demostró la capacidad del jugador para transformar simples recuperaciones de pelota en oportunidades de gol letales ante la defensa rival.

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El segundo gol de Jhon Arias mostró una versatilidad inusual para su perfil como mediocampista. En esta ocasión, un extremo centró la pelota al área y el chocoano llegó desde atrás, empujándola con la técnica y la ubicación de un nueve clásico. Esta adaptación táctica ha sido fundamental para el éxito del Palmeiras, permitiéndole a Arias conectar con compañeros como Mauricio, Marcelinho, José Manuel López y Felipe Anderson, quienes también anotaron en la victoria.

Implicaciones tácticas para la final de la Copa Libertadores

El desempeño de Jhon Arias contra el Remo tiene un impacto directo en la preparación del Palmeiras para su próximo desafío de alto nivel. El equipo verde disputará la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata el 28 de noviembre. La seguridad ofensiva mostrada por el mediocampista colombiano, con su doblete reciente, ofrece un motivador claro y una prueba de forma crítica mientras el equipo se prepara para enfrentar al rival argentino en esa fecha decisiva.

La posición de Jhon Arias como nuevo número diez de la Selección Colombia también se refuerza con estas actuaciones. Su capacidad para definir en momentos clave y su conexión con los delanteros del Palmeiras sugieren que será una figura relevante tanto a nivel de clubes como en competiciones internacionales con la selección nacional. La continuidad en el equipo titular y la confianza del cuerpo técnico se consolidan gracias a estos resultados tangibles.

Competencia por el título de la Liga de Brasil

La victoria frente al Remo mantiene vivo al Palmeiras en la disputa por el título de la Liga de Brasil, un torneo que requiere consistencia hasta el final. El equipo ocupa actualmente la segunda posición en la tabla de posiciones con 73 unidades, encontrándose a solo tres puntos de distancia del Flamengo, que lidera con 76 puntos. La diferencia es mínima, lo que convierte a los últimos encuentros de la temporada en decisivos para la definición del campeonato.

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Los próximos pasos para el Palmeiras incluyen cuatro encuentros restantes del Brasileirão, uno de los cuales está programado para el 21 de noviembre. Este partido específico se jugará contra el Flamengo, el equipo liderado por Jorge Carrascal. El duelo entre estos dos gigantes del fútbol brasileño podría definir quién se queda con el título de la Liga en esta temporada, añadiendo una presión estratégica adicional al calendario del equipo verde.

La situación actual deja al Palmeiras en una posición de ventaja competitiva si mantiene su nivel ofensivo. Con Jhon Arias demostrando que vale lo que juega, el club tiene las herramientas para cerrar la temporada con los dos títulos pendientes. La capacidad de convertir momentos de juego ordinarios en goles decisivos, como se vio contra el Remo, es la clave para superar al Flamengo en el marcador final de la liga y asegurar el campeonato nacional.