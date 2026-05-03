El delantero colombiano Jhon Córdoba anotó el gol de la victoria del Krasnodar sobre el FC Akron, consolidando a su equipo en el liderato de la Liga Premier de Rusia y reafirmando su posición como máximo goleador del certamen. Un impulso importante para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Jhon Córdoba continúa demostrando su excelente forma física y capacidad goleadora en la recta final de la temporada. El delantero colombiano se convirtió en el héroe del Krasnodar este domingo 3 de mayo, al anotar el gol decisivo que le dio la victoria a su equipo en su visita al FC Akron, con un marcador final de 0-1.

Este resultado crucial consolida al Krasnodar en la cima de la Liga Premier de Rusia, acercándolo cada vez más a la conquista del título. Córdoba, quien fue titular y jugó los 90 minutos del partido, exhibió su instinto depredador dentro del área. El gol llegó tras una precisa asistencia larga del talentoso mediocampista Eduard Spertsyan.

Córdoba, con una gran lectura del juego, se internó en el área rival y, con un remate espectacular de volea, superó la resistencia del arquero Vitali Gudiyev, desatando la euforia entre sus compañeros y la afición. La jugada fue una muestra de la conexión cada vez más sólida entre Córdoba y Spertsyan, quienes se han convertido en una pareja clave en el ataque del Krasnodar.

Este tanto no solo significó tres puntos vitales para su equipo, sino que también reafirmó el liderazgo individual de Córdoba en la tabla de goleadores de la liga rusa. El gol contra el FC Akron fue el número 21 de Jhon Córdoba en lo que va de la temporada, una cifra impresionante que lo consolida como uno de los delanteros más prolíficos del fútbol europeo.

De estos 21 goles, 16 han sido anotados en la Liga Premier de Rusia, lo que le otorga una ventaja considerable sobre sus perseguidores en la tabla de goleadores. Actualmente, Córdoba supera por tres goles a Aleksey Batrakov, del Lokomotivo Moscú, y a Brayan Gil, del Baltika, quienes comparten el segundo lugar con 18 goles cada uno.

La consistencia y efectividad de Córdoba frente al arco rival han sido fundamentales para el éxito del Krasnodar a lo largo de la temporada. Su capacidad para encontrar espacios, rematar con precisión y aprovechar las oportunidades que se le presentan lo convierten en un jugador temido por las defensas rivales.

Además de su destacada actuación en la liga rusa, Córdoba también se ha posicionado como el segundo colombiano más goleador del mundo en la actualidad, superado únicamente por Luis Javier Suárez, quien milita en el Sporting de Portugal y lleva 34 goles. Este logro individual es un motivo de orgullo para el fútbol colombiano y un claro indicativo del talento y la dedicación de Córdoba.

Las buenas noticias para Jhon Córdoba se extienden también a la Selección Colombia y a su director técnico, Néstor Lorenzo, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El rendimiento excepcional del delantero en la liga rusa lo convierte en una pieza fundamental en los planes de Lorenzo para el torneo mundialista. Su capacidad goleadora y su experiencia internacional son activos valiosos que pueden marcar la diferencia en los partidos clave.

En cuanto al Krasnodar, el título liguero está al alcance de la mano. El equipo lidera la tabla de posiciones con 63 puntos, aventajando por uno al Zenit, donde también juegan los colombianos Jhon Durán y Wilmar Barrios. A falta de solo dos jornadas para el final de la temporada, Córdoba y sus compañeros están a tiro de lograr el bicampeonato, después de haber ganado la Liga en la temporada 2024-25.

La victoria sobre el FC Akron fue un paso importante en este camino, y el Krasnodar confía en mantener su buen nivel de juego en los próximos partidos para asegurar el título. La afición del Krasnodar está ilusionada con la posibilidad de celebrar un nuevo campeonato y reconoce en Jhon Córdoba a su principal referente y figura clave





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